Cette application a contraint ses 178 employés à retourner au bureau. La moitié a démissionné

45 % des employés de Grindr ont été contraints de démissionner suite à l’exigence de l’entreprise de retourner au travail en présentiel. Des 178 employés de l’application de rencontres LGTBIQ+, 80 ont démissionné, ce qui représente pratiquement la moitié des effectifs. La situation s’est aggravée car les travailleurs ont reçu l’ordre de reprendre le travail en présentiel juste 2 semaines après s’être syndiqués, au début du mois d’août.

Tout a commencé avec la pandémie de COVID. Les mesures de confinement ont contraint les entreprises à envoyer provisoirement leurs employés chez eux, où ils ont travaillé. Cette politique de télétravail s’est poursuivie au-delà de la période la plus difficile de la pandémie, depuis l’été 2020. Cependant, Grindr souhaite désormais que ses employés travaillent en présentiel au moins 2 jours par semaine.

Le problème se divise en 2 parties. D’une part, le siège social de l’entreprise est situé à West Hollywood, dans le district de Los Angeles, l’une des zones les plus chères des États-Unis, ce qui signifie que les employés devraient se loger à proximité, ce qui serait extrêmement coûteux, ou faire de longs trajets dans une grande ville (et chère) comme Los Angeles. Beaucoup d’entre eux avaient profité de l’occasion pour faire le même travail depuis des endroits avec des loyers bien moins élevés.

D’autre part, et c’est ce que les employés soulignent principalement, l’ordre de retourner au travail a été communiqué juste 2 semaines après que les travailleurs se soient syndiqués. Le plan de retour a été émis le 3 août (selon le syndicat), même pas 2 semaines après que leurs employés aient décidé de rejoindre le syndicat Communications Workers of America (CWA), via la formation Grindr United. Ils avaient jusqu’au 17 août pour accepter le retour en présentiel ou démissionner.

Timeline test!

Juillet 20: we tell management that we have organized ourselves and request voluntary recognition.

Juillet 20 – Aug 3: no contact from management. At all. None. Zero.

Aug 4: management announces we have two weeks to decide whether to uproot our lives or we’re fired.

— Grindr United ✊ (@GrindrUnited) Aout 5, 2023