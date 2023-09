Ces écouteurs sans fil Soundcore sont idéaux pour faire du sport et sont maintenant en promotion sur Amazon

Les Soundcore Sport X10 d’Anker sont les écouteurs de sport qui bénéficient actuellement d’une réduction de 20% sur Amazon.

Les écouteurs Soundcore Sport X10 sont en solde sur Amazon

Comme vous le savez déjà, parmi toutes les offres que l’on peut trouver sur Amazon, il y a toujours des écouteurs sans fil qui méritent notre attention, surtout si nous cherchons à en acheter de nouveaux. En réalité, dans cet article, nous vous présentons des écouteurs qui vous seront d’une grande aide si vous aimez faire du sport tout en écoutant votre musique ou vos podcasts préférés, et en plus ils bénéficient d’une réduction intéressante sur leur prix recommandé.

Nous parlons des Soundcore Sport X10 d’Anker, qui sont généralement recommandés à un prix de 99,99 euros sur Amazon, mais que vous pouvez également trouver dans d’autres stores comme AliExpress. Ceux-ci, comme nous l’avons dit, sont des écouteurs Bluetooth sans fil conçus pour être portés pendant que nous faisons du sport. Si vous les aimez, vous les aimerez encore plus si nous vous disons qu’ils bénéficient d’une réduction de 20% sur leur prix mentionné précédemment.

Les écouteurs de sport Soundcore Sport X10 sont en solde sur Amazon

Le prix de ces écouteurs est de 99,99 euros, mais ils sont maintenant présentés avec une réduction de 20% et une baisse de 20 euros, ce qui n’est pas spectaculaire mais qui vaut la peine d’être saisie. Par conséquent, les Soundcore Sport X10 d’Anker coûtent maintenant 79,99 euros sur Amazon, où vous pouvez profiter de leur expédition rapide et gratuite, à condition d’être client Amazon Prime. De plus, il est à noter que, dans ledit store, les acheteurs leur ont accordé une note générale de 4,4 étoiles.

Les Soundcore Sport X10 sont des écouteurs Bluetooth sans fil avec des crochets à 210º qui pivotent pour s’ajuster à la forme qui nous convient le mieux pour faire de l’exercice. Vous ne devez donc pas vous inquiéter de leur confort car cela semble également être le cas. Un autre aspect important lors de leur utilisation pour faire du sport est que ces écouteurs sont certifiés IPX7, ce qui les rend complètement imperméables, ils résistent donc bien à la transpiration et aux éclaboussures d’eau. À cet égard, il convient également de mentionner qu’ils utilisent la technologie Anker SweatGuard, qui les protège des propriétés corrosives de la transpiration.

D’autre part, selon la société elle-même, leur système acoustique dynamique offre deux fois plus de graves tout en conservant la clarté des médiums et des aigus, et utilise également la technologie BassUp, qui analyse et améliore les graves de la musique en temps réel. De plus, ils peuvent nous offrir jusqu’à 8 heures de lecture avec une charge et jusqu’à 32 heures d’autonomie avec leur boîtier. En ce qui concerne leur connectivité, nous pouvons souligner qu’ils sont équipés de Bluetooth 5.2.

➡️ Voir l’offre Soundcore Sport X10 d’Anker

Chacun des écouteurs dispose d’un bouton multifonction très facile à utiliser, et leurs contrôles peuvent être personnalisés via l’application Soundcore. De plus, ils sont équipés de six microphones avec réduction de bruit pour capter la voix avec clarté, ce qui est très utile pour les appels téléphoniques. Cela dit, il suffit de rappeler que les Soundcore Sport X10 d’Anker peuvent être à vous maintenant au prix de 79,99 euros sur Amazon grâce à cette offre.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :