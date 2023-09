Time Magazine a surnommé « le secret de l’avenir de l’éducation », et l’importance de l’application Duolingo est indéniable. Avec plus de 100 millions de téléchargements et 17,7 millions d’avis avec une moyenne de 4,7 sur 5, Duolingo est l’une des applications préférées pour apprendre des langues sur ton Xiaomi.

Et cela parce qu’elle est facile à utiliser, avec une interface utilisateur claire, un modèle d’apprentissage sous forme de leçons courtes d’écriture et de parole, et le tout gratuitement, GRATUIT, vous donnant la possibilité d’apprendre jusqu’à 40 langues, y compris l’elfique du Seigneur des Anneaux et le Haut Valyrien de Game of Thrones.

L’application Duolingo se diversifie : musique, langues et mathématiques

Duolingo a annoncé qu’elle inclurait de nouveaux services dans son application d’apprentissage en ajoutant des leçons de musique, avec lesquelles les utilisateurs pourront apprendre des mélodies, ainsi que son expansion vers les mathématiques avec Duolingo Math et ses exercices interactifs.

Jusqu’à présent connue pour ses leçons gratuites pour apprendre / perfectionner de nouvelles langues ou des langues que vous connaissiez déjà mais que vous ne pratiquez pas, Duolingo va devenir une application multitâche, et maintenant, en plus des langues, l’application vous proposera également des leçons de cuisine et des notions de mathématiques – cette dernière étant déjà connue car elle a été annoncée il y a un an, mais maintenant vous pourrez utiliser Duolingo Math sur votre téléphone portable ou votre ordinateur pour faire des exercices interactifs.

Duolingo Math, Duolingo Music

En ce qui concerne l’apprentissage musical, dans une vidéo promotionnelle de ses nouvelles fonctionnalités, Duolingo indique qu’il vous apprendra la musique à travers des leçons et plus de 200 mélodies « amusantes et familières », bien que nous ne sachions pas encore si des thèmes célèbres seront inclus ou s’il s’agira de réinterprétations des originaux.

L’avantage de ce 3 en 1 est que vous pourrez à tout moment passer des leçons de français ou d’allemand aux leçons de musique ou apprendre les sinus, les cosinus et les racines carrées des mathématiques. Pour l’instant, il faudra attendre un peu, mais le 11 octobre prochain, nous verrons tout lors de l’événement Duocon de la société.

