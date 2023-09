L’iPhone 15 Pro Max pourrait être l’iPhone le plus cher de l’histoire d’Apple

Voici ce que pourrait coûter l’iPhone 15 Pro Max.

Design possible de l’iPhone 15 Pro Max… ou Ultra

L’iPhone 15 Pro Max pourrait battre tous les records d’Apple et devenir l’iPhone le plus cher de l’histoire. Le prix aux États-Unis pourrait atteindre 1699 dollars, dans sa version 1 To. Il s’agirait d’une augmentation de 100 dollars par rapport à l’iPhone 14 Pro Max, qui a été lancé sur le marché au coût de 1599 dollars, également dans sa version 1 To.

L’iPhone le plus cher de l’histoire

Cette information n’a pas été confirmée, car il s’agit d’une prétendue fuite révélée par TrendForce. Cependant, tout semble indiquer que le nouveau dispositif d’Apple, dont nous en savons déjà beaucoup même s’il n’a pas encore été présenté, deviendra l’iPhone le plus cher jamais lancé. De toute façon, il disposera d’autres versions moins chères, à la fois des modèles moins puissants et d’autres versions du 15 Pro Max avec moins d’espace. Il est également important de souligner qu’il est possible qu’il ne s’appelle pas « Pro Max », mais que « Ultra » soit la nouvelle appellation pour la version la plus puissante.

Comme d’habitude, ce prix ne sera pas le même sur le marché français. Les derniers iPhone coûtent plus cher en France et dans d’autres parties du reste du monde qu’aux États-Unis. Probablement, son prix sur le territoire national sera encore plus élevé, compte tenu du fait que l’iPhone 14 Pro Max de 1 To coûtait 2199 euros en France, bien qu’il soit susceptible d’être plus cher.

Comment sera l’iPhone 15 et ses versions sœurs

En ce qui concerne l’iPhone 15, nous savons déjà qu’il intégrera un port C pour la charge, et qu’il viendra probablement avec une clé USB de la même couleur que le téléphone. Les couleurs dans lesquelles il sera présenté semblent être : blanc étoile, minuit, bleu, jaune et orange. La couleur des modèles Pro et des autres versions sera différente. Il remplacera également le bouton de silence par un nouveau bouton d’action, à partir duquel vous pourrez ouvrir l’appareil photo ou enregistrer des notes vocales, entre autres possibilités. Il intégrera un écran OLED de 6,2 pouces (6,7 pour le Plus).

En ce qui concerne les spécifications techniques, la batterie sera améliorée par rapport aux normes de la gamme, avec une batterie de 3877 mAh pour l’iPhone 15 et une de 4912 pour la version Plus. D’autre part, à la fois l’iPhone 15 Pro et la version Pro Max miseront sur un nouveau processeur A17 Bionic et un triple module de caméras arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels.

Le reste des informations sur le produit Apple le plus attendu sera dévoilé lors de la keynote du 12 septembre, mardi. Ici, nous vous expliquons comment la voir en direct et elle devrait arriver sur le marché le 22 septembre. Sur Netcost-security.fr, nous vous informerons de toute nouvelle ou surprise concernant tous les appareils Apple, qu’il s’agisse d’iPhone ou autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :