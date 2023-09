Ce téléphone POCO est super recommandé, il a une réduction de 100 euros et 256 Go de mémoire

Le téléphone POCO est à un autre niveau, grâce à son puissant processeur, une bonne dose de batterie et de grandes performances.

Le POCO F4 GT est un téléphone haut de gamme bon marché avec un très bon écran et une autonomie supérieure.

Il ne reste que peu de temps pour profiter des coupons de la deuxième série d’offres de La Vuelta al Cole de AliExpress. Et aujourd’hui, je veux vous recommander l’un des téléphones les plus puissants, offrant la meilleure expérience utilisateur et une très bonne batterie pour seulement 325 euros sur AliExpress Store. Il s’agit du POCO X4 GT que nous avons pu analyser et qui nous a laissé une très bonne impression.

En utilisant le code FR24 dans votre panier, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 24 euros sur le prix final. Nous parlons d’un téléphone dont le prix officiel est de 429,99 euros et que vous pouvez obtenir sur Amazon pour le même prix. Il est équipé d’une batterie généreuse, d’un bel écran et a récemment été mis à jour vers Android 13.

Obtenez un téléphone haut de gamme à un prix très avantageux

À ce jour, et étant donné qu’il est sorti il y a un peu plus d’un an, il s’agit de l’un des meilleurs smartphones POCO disponibles à la vente. Et il l’est grâce à sa puissance, son bon écran, son autonomie et surtout à sa bonne expérience utilisateur.

Tout d’abord, nous devons mettre en avant un design qui, bien qu’il soit fabriqué en plastique, comporte également des zones en verre qui lui confèrent une sensation de qualité supérieure au toucher. Il a une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 200 grammes. Sa coque est résistante à l’eau et à la poussière avec une certification IP53. L’offre concerne uniquement le modèle de couleur noire.

À l’avant, il est doté d’un écran IPS de 6,6″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité de l’écran atteint 650 nits, il est compatible avec le HDR10 et le Dolby Vision, et son verre est protégé par le Gorilla Glass 5 et une courbure 3D sur les bords.

La puissance de ce POCO X4 GT provient du Dimensity 8100 Ultra, un processeur MediaTek haut de gamme qui peut atteindre 820 000 points sur le test d’Antutu. Cette version est équipée de 8 Go de RAM LPDDR5, de 256 Go de stockage interne UFS 3.1 non extensible et de la puce graphique ARM Mali-G610.

Un autre aspect qui me pousserait à acheter le POCO X4 GT est sa batterie de 5060 mAh. Elle peut nous offrir une autonomie de 2 jours complets sans sourciller. Et avec sa charge rapide à 67 W, elle peut recharger le téléphone à 100% en moins de 40 minutes.

En ce qui concerne la photographie, il n’a rien à envier à d’autres téléphones plus chers. Il intègre un triple appareil photo arrière avec un capteur Samsung de 64 MP, un grand-angle de 8 MP avec un angle de vue de 120 degrés et un objectif macro, capable d’enregistrer en 4K à 60 fps et au ralenti à 960 fps. Son objectif frontal est un Omnivision de 16 MP qui fonctionne correctement.

➡️ Voir l’offre POCO X4 GT avec le code FR24

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Enfin, en termes de connectivité, il dispose de tout ce qu’il faut pour être l’un des smartphones les plus complets : 5G, NFC, prise casque, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, double SIM, radio FM et infrarouge.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :