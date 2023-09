Le Samsung Galaxy A34 a une grande autonomie et une réduction de 100 euros sur Amazon

Ce téléphone de milieu de gamme de Samsung bénéficie d’une réduction de 21% sur Amazon.

Le Samsung Galaxy A34 est en promotion de 100 euros sur Amazon

Comme presque n’importe quel produit que vous pouvez imaginer en ce moment, il est assez courant de trouver des smartphones de bonne qualité à des prix réduits parmi toutes les offres d’Amazon. Dans ce cas, nous parlons d’un téléphone de milieu de gamme de Samsung, qui présente des caractéristiques plus qu’intéressantes avec un prix abordable, quelque chose de normal parmi les appareils mobiles de la même gamme. Bien que son prix soit généralement décent, ce terminal bénéficie maintenant d’une réduction difficile à ignorer.

Il s’agit spécifiquement du Samsung Galaxy A34, un téléphone qui a généralement un prix recommandé de 469 euros, tant sur son site officiel que sur Amazon. Il est à noter qu’il est également disponible avec une réduction dans le store Samsung, mais sa réduction de 21% sur Amazon est beaucoup plus intéressante et nous permet d’obtenir ce smartphone de milieu de gamme avec une réduction de 100 euros sur son prix, ce qui est au moins une offre à prendre en compte si vous recherchez un nouveau téléphone avec des caractéristiques similaires.

Le Samsung Galaxy A34 est en promotion de 100 euros sur son prix sur Amazon

Exactement, ce téléphone plus qu’intéressant coûte généralement 469 euros et maintenant il est proposé avec une réduction de 21% et une réduction de 100 euros sur son prix. Par conséquent, le Samsung Galaxy A34, dans sa version couleur argentée, coûte actuellement 369 euros sur Amazon grâce à cette offre que nous vous proposons. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison rapide et gratuite, ce qui est toujours un grand avantage lors d’un achat. Si cela peut vous aider à prendre une décision, dans le cas où vous hésitez, ceux qui ont déjà acheté ce téléphone lui ont donné une note de 4,2 étoiles.

Le Samsung Galaxy A34 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ de 1 080 x 2 340 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ne pèse que 199 grammes. Gardez également à l’esprit que cet appareil est disponible en deux modèles (128 Go et 256 Go), et dans ce post, nous avons entre les mains le modèle de 256 Go de stockage, qui dispose également de 8 Go de RAM. À l’intérieur, cet appareil est équipé du processeur MediaTek Dimensity 1080.

Ce téléphone de la marque coréenne fonctionne avec Android 13 en tant que système d’exploitation et avec la surcouche One UI 5.1. En ce qui concerne sa connectivité, il dispose de 5G, WiFi AC, Bluetooth 5.3, GPS, NFC et USB-C (USB 2.0). À cela s’ajoute un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une certification IP67, qui le protège contre l’eau et la poussière, ainsi que des haut-parleurs stéréo.

De plus, ce terminal est équipé d’un module de caméras arrière composé de trois objectifs, un principal de 48 MP, un grand angle de 8 MP et un macro de 5 MP. Son appareil photo frontal, quant à lui, est de 13 MP. Avant de conclure cet article, nous devons parler d’une de ses caractéristiques les plus importantes, son autonomie. À cet égard, nous pouvons profiter d’ une batterie de 5 000 mAh, qui offre 10 heures d’écran et deux jours d’autonomie en utilisation mixte. Notez également qu’elle peut se recharger complètement en environ deux heures.

Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ce Samsung Galaxy A34 est actuellement au prix de 369 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons mentionnée dans cet article.

