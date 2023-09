Les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S23 sont mis à jour avec le patch de sécurité de septembre 2023

La mise à jour de sécurité de septembre est déjà en cours d’arrivée sur les Galaxy S22 en Europe avec la version du firmware S90xBXXS6CWH6 et sur les Galaxy S23 aux États-Unis avec le numéro de build S91xUSQS1AWHD.

Les Samsung Galaxy S23 reçoivent la mise à jour Android de septembre 2023

Samsung avait promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android le plus rapidement possible et un mois de plus, il tient sa promesse, car le Samsung Galaxy A14 5G a été le premier mobile de la marque à recevoir la mise à jour Android de septembre.

Mais le rythme des mises à jour de Samsung est constant, et c’est pourquoi, comme nous le confirme SamMobile, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android du mois en cours sur ses deux dernières générations de flagships, les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S23.

La mise à jour Android de septembre arrive sur les Galaxy S22 et Galaxy S23

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe avec la version du firmware S90xBXXS6CWH6 et sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra de l’opérateur Verizon aux États-Unis avec le numéro de build S91xUSQS1AWHD.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware comprend le correctif de sécurité de septembre 2023, qui corrige plus de 60 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité, dont certains étaient liés à l’application de clavier de Samsung, aux paramètres de sécurité, à la messagerie double, à Samsung Knox AI, au stockage des applications de téléphone et aux messages, à la fonction de verrouillage des dossiers de One UI, à l’application météo, au point d’accès Wi-Fi automatique, au contrôleur des SMs entrants ou aux paramètres de l’écran de verrouillage.

De plus, ce correctif de sécurité résout également un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité de ces 6 appareils.

Si vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’entrer dans les Paramètres de votre Galaxy S22 ou Galaxy S23 et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Une fois disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Samsung Galaxy avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :