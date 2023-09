Expérience Google Pixel pour seulement 319 euros : ce téléphone offre des performances et des caméras haut de gamme

Jouer, prendre des photos de qualité excellente, discuter ou éditer des vidéos ne sont que quelques-unes des choses que vous pourrez faire avec ce téléphone bénéficiant d’une réduction de 140 euros.

Pour un peu plus de 300 euros, vous pouvez vous offrir un téléphone qui offre une expérience proche du haut de gamme // Image : AndroAall.

Il est sur le marché depuis plus d’un an, mais le Google Pixel 6a reste un excellent achat si vous souhaitez profiter d’une expérience haut de gamme sans dépenser beaucoup d’argent. Il était vendu 459 euros, mais son prix s’effondre sur AliExpress Store et vous pouvez vous le procurer pour seulement 312 euros, un prix unique compte tenu de sa qualité remarquable. En résumé, vous pouvez vous offrir un téléphone qui vous offrira une excellente performance pour un peu plus de 300 euros.

Il y a plusieurs détails que vous devez prendre en compte concernant cette offre. Tout d’abord, vous économisez 140 euros si vous en profitez maintenant et, deuxièmement, elle se termine ce samedi 9 septembre. Il s’agit d’AliExpress Store, la livraison est gratuite et se fait depuis la France, ce qui signifie que vous aurez le téléphone entre vos mains en quelques jours seulement. Le terminal est beaucoup plus cher chez PcComponentes et chez MediaMarkt, où il dépasse même les 400 euros.

L’analyse du Google Pixel 6a nous a permis de constater qu’il offre une excellente performance, vous pouvez l’utiliser pour exécuter n’importe quelle application. De plus, il a un design compact qui est très confortable, un écran de qualité et des caméras exceptionnelles. Pour vous donner une idée, nous lui avons donné une note de 92 sur 100, il frôle la perfection.

Google Pixel 6a, un achat imbattable pour 319 euros

Le Google Pixel 6a est un téléphone qui vous séduira particulièrement si vous préférez les appareils compacts. Il est équipé d’un écran de 6,1 pouces, ce qui facilite son utilisation à une main. De plus, il ne pèse que 178 grammes et a des bords incurvés, deux aspects clés de son ergonomie. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le charbon, le vert et le blanc, chacun avec sa touche spéciale.

L’avant est occupé par cet écran de 6,1 pouces dont nous avons parlé précédemment, avec la technologie AMOLED et une résolution Full HD+ avec 429 pixels par pouce. Tout cela se traduit par un écran de bonne qualité, notamment en raison de la netteté élevée des images et de la bonne représentation des couleurs. C’est précisément là, sur l’écran, que se trouve le lecteur d’empreintes digitales avec lequel vous pouvez déverrouiller le système.

Sous le capot, le processeur Google Tensor travaille, ce qui, en résumé, fait que le téléphone se comporte comme un haut de gamme. Il a une puissance suffisante pour exécuter n’importe quelle application, même les plus exigeantes comme les jeux. De plus, la connectivité 5G permet une navigation rapide avec vos données mobiles. D’autre part, l’achat du Pixel 6a vaut également la peine pour son système d’exploitation, vous profiterez de tous les avantages d’Android.

Le système de caméra est également l’un des points forts du terminal, il capture des photos de grande qualité. Il dispose de 2 caméras arrière, toutes les deux de 12 mégapixels et avec un objectif grand angle. De plus, à l’avant se trouve une caméra de 8 mégapixels qui prend également de très bons selfies. En résumé, les caméras de ce Pixel 6a sont parmi les meilleures que vous puissiez trouver dans la gamme moyenne.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 6a avec le code FR24

L’autonomie est assurée par une batterie de 4 410 mAh qui, selon notre expérience, offre des résultats très satisfaisants. Il ne vous sera pas difficile d’arriver à la fin de la journée avec de l’énergie restante, ce qui vous permettra d’entamer la deuxième journée sans avoir à utiliser le chargeur. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de votre utilisation personnelle. La charge rapide du terminal est de 18W, mais sachez que le chargeur n’est pas inclus. Vous devez utiliser celui que vous avez déjà ou l’acheter séparément.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Nous avons affaire à un téléphone très bien construit et compact, offrant des performances puissantes et des caméras de meilleure qualité que prévu pour son prix. En résumé, c’est un achat spectaculaire à tous points de vue, c’est pourquoi nous vous disons que vous ne vous tromperez pas en l’achetant. Notez qu’il est en baisse jusqu’à 319 euros sur AliExpress Store, mais seulement jusqu’à samedi.

