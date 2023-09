Tout ce qui est connu sur l’iPhone 15 à quelques jours de sa présentation

Voici un aperçu de toutes les rumeurs et fuites concernant les iPhone 15, à seulement quelques jours de leur lancement officiel.

Une des grandes nouveautés des iPhone 15 est que tous les modèles seront dotés d’une « île dynamique » à la place de l’encoche classique

Il ne reste plus que quelques jours avant qu’Apple ne célèbre la Keynote 2023, un événement qui aura lieu le mardi 12 septembre à 19h00 heure française et au cours duquel, en plus des très attendus iPhone 15, d’autres appareils de la pomme comme les nouveaux Apple Watch ou les nouveaux AirPods Max 2 seront également dévoilés.

Pour cette raison, nous allons maintenant vous raconter tout ce que nous savons aujourd’hui sur les nouveaux fleurons de la société de Cupertino, les iPhone 15, qui suscitent une grande attente parmi les fans de la marque.

Plus de couleurs, île dynamique pour tous et port USB-C

Si les prédictions des analystes se réalisent, une fois de plus, Apple lancera sur le marché quatre versions de son fleuron et ainsi, dans seulement quatre jours, arriveront sur le marché les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

En ce qui concerne le design, on s’attend à ce que les iPhone 15 suivent la ligne esthétique de leurs prédécesseurs, mais avec quelques petits changements. Ainsi, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront une taille plus compacte grâce à des bordures plus fines et une large gamme de couleurs avec des câbles USB-C assortis à la tonalité du dispositif.

Ainsi, les iPhone sans l’appellation Pro seront disponibles dans les couleurs suivantes:

Blanc étoile

Minuit

Bleu

Jaune

Orange – Rose corail

En ce qui concerne les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les deux modèles les plus avancés de la nouvelle série incluront également quelques nouveautés en termes de design par rapport aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max, car Ils seront fabriqués en titane au lieu de l’acier inoxydable, auront des cadres latéraux très fins, d’à peine 1,55 mm, et seront disponibles en quatre couleurs différentes :

Argent

Noir spatial

Gris titane

Bleu foncé

Un autre grand changement que vont apporter les iPhone 15 est que, contrairement à ce qui s’est passé avec les iPhone 14 où seuls les modèles Pro bénéficiaient de l’Île Dynamique, tous les modèles remplaceront l’encoche emblématique par l’acclamée Île Dynamique, une petite zone ovale dans laquelle se trouve la caméra frontale et les capteurs de reconnaissance faciale qui, par ailleurs, affiche les notifications et les informations importantes telles que le pourcentage de batterie restant.

Ce n’est pas tout, car les iPhone 15 remplaceront également le bouton de silence classique par un nouveau bouton d’action qui vous permettra d’effectuer une série d’actions en plus de mettre le terminal en mode silencieux, comme ouvrir l’appareil photo, exécuter des raccourcis, allumer ou éteindre la torche, enregistrer des notes vocales, ouvrir le traducteur ou activer les fonctions d’accessibilité.

Mais sans aucun doute, la grande nouveauté des iPhone 15 est qu’ils seront les premiers terminaux de la marque sans port Lightning, car, en raison des exigences de l’Union européenne, les quatre modèles disposeront d’un port USB de type C. Comme d’habitude, Apple va implémenter ce changement à sa manière, car l’USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Plus utilisera la norme 2.0 et celui des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max serait Thunderbolt.

Au niveau des performances, il est prévu que l’iPhone 15 soit équipé d’un écran OLED de 6,2 pouces et l’iPhone 15 Plus d’un écran OLED de 6,7 pouces, et que les deux soient équipés d’une nouvelle puce A16 Bionic plus puissante, accompagnée de 8 Go de RAM et d’un double module de caméras arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, ce qui représenterait un grand bond en avant en termes de qualité par rapport aux iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne seront pas non plus en reste en termes d’autonomie, car le premier sera doté d’une batterie de 3 877 mAh, ce qui représente une augmentation de 598 mAh par rapport à l’iPhone 14, et la version Plus aura une batterie de 4 912 mAh, soit 587 mAh de plus que l’iPhone 14 Plus.

Quant aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ils miseront sur le nouveau processeur A17 Bionic et sur un triple module de caméras arrière, dont le grand protagoniste sera un capteur principal de 48 mégapixels. Ce capteur principal sera bien soutenu par un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur téléobjectif également de 12 MP avec un zoom optique de 5 ou 6 fois.

De plus, tout comme les modèles de base, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max augmenteront la capacité de leurs batteries par rapport aux iPhone 14, puisque le modèle Pro aura une batterie de 3 650 mAh contre 3 200 mAh pour son prédécesseur et l’iPhone 15 Pro Max sera équipé d’une batterie de 4 852 mAh contre 4 323 mAh pour l’iPhone 14 Pro Max.

Évidemment, les quatre variantes de l’iPhone 15 seront livrées avec la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 17, une version qui promet une meilleure gestion de la batterie.

Enfin, en ce qui concerne les prix des nouveaux smartphones d’Apple, on s’attend à ce que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus maintiennent les prix de la génération précédente, se situant le premier un peu au-dessus de 1000 euros et le second en dessous de 1200 euros, et que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max voient leur coût augmenter d’environ 100 à 200 euros par rapport à la génération précédente, ce qui signifie que leurs prix partiront de 1500 euros et 1700 euros respectivement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :