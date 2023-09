YouTube teste les jeux interactifs : un nouveau service de jeu.

Après la fermeture de sa plateforme de jeux en ligne Stadia plus tôt cette année, Google n’a pas abandonné l’exploration des jeux en ligne. Récemment, YouTube a commencé à déployer un nouveau service de jeux en ligne appelé Playables à certains utilisateurs. Ce service permet aux utilisateurs de jouer à différents jeux directement sur YouTube sans avoir besoin de les télécharger ou de les installer. Playables est actuellement en version bêta. De plus, seule un nombre limité d’utilisateurs peuvent voir la section Playables sur la page d’accueil de YouTube. YouTube a confirmé l’existence du service sur sa page d’aide et a déclaré qu’il le testait depuis le 5 septembre.

Le service Playables est quelque peu similaire à la fonction d’Applications instantanées de Google Play Store. Les deux permettent aux utilisateurs de découvrir différents jeux et applications Android. Cependant, Playables propose des jeux complets, et non seulement des versions de démonstration. De plus, Playables est multiplateforme et accessible à la fois depuis les navigateurs de bureau et les appareils mobiles.

YouTube a toujours aimé tester ses fonctionnalités expérimentales en sélectionnant aléatoirement des utilisateurs et des marchés. Cependant, l’étendue et le calendrier du test Playables n’ont pas encore été divulgués.

Comment savoir si vous pouvez tester Playables :

Comme nous l’avons déjà dit, seulement quelques utilisateurs sont programmés pour tester la version bêta de Playables. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’une version bêta, l’entreprise ne la déploiera pas largement. C’est ainsi que la plupart des marques du secteur gèrent leurs versions bêtas. Pour savoir si vous pouvez participer au test bêta, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Connectez-vous à YouTube avec votre compte Google.

Étape 2 : Recherchez la fonctionnalité Playables sur votre appareil.

Étape 3 : Cliquez sur la fonction Playables si vous l’avez.

Veuillez noter que si vous ne voyez pas la fonction Playables, cela signifie que vous n’avez pas été sélectionné pour tester cette fonctionnalité. Il est cependant important de noter que cela ne signifie pas que Playables sera entièrement lancé. En effet, YouTube met souvent fin à certaines fonctionnalités expérimentales, comme la suppression de YouTube Stories en juin de cette année.

Actualité mobile et vidéo du moment