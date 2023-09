Google Pixel 8 : de nouvelles rumeurs confirment une augmentation sensible des prix

Ils seront présentés le 4 octobre à New York et nous les attendons tous avec impatience, mais les Google Pixel 8 vont apporter de mauvaises nouvelles en ce qui concerne leurs prix (nouveaux et élevés).

Les designs ne différeront pas beaucoup de ce que nous connaissons actuellement dans la famille Google Pixel.

Ils sont juste au coin de la rue, et comme toujours du moins sur la plate-forme Android, il n’y a pas d’événement majeur qui échappe aux fuites pour nous permettre de deviner à l’avance tous les détails, dans ce cas-ci de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro dont on parle depuis un certain temps déjà dans tous les cercles de l’industrie. Leur présentation officielle aura lieu le 4 octobre 2023 à New York.

En ce qui concerne le design, il n’y aura pas beaucoup de nouveautés et le matériel a également été dévoilé petit à petit, donc les regards sont tournés vers la date de sortie et les prix de cette huitième itération made by Google, qui avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles avec une augmentation sensible des prix.

Et en effet, cela ne semble pas être seulement des rumeurs, mais une réalité qui prend forme au fil des jours, car divers sites web européens ont fuité les prix en euros que les Pixel 8 auront en arrivant sur le Vieux Continent, prix qui semblent avoir été listés dans le Pixel Simulator pendant plusieurs heures, probablement par erreur.

Le dernier à rejoindre la fête a été le média français Dealabs Magazine, qui coïncide dans ses chiffres avec le magazine britannique HotUKDeals, ce qui donne plus de crédibilité aux prix suivants :

Google Pixel 8 12 Go / 128 Go : 799€ 12 Go / 256 Go : 859€

Google Pixel 8 Pro 12 Go / 128 Go : 1.099€ 12 Go / 256 Go : 1.159€ 12 Go / 512 Go : 1.299€



Comme vous pouvez le voir, les augmentations sont d’environ 150 ou 200 euros pour tous les modèles, avec des prix qui sont effectivement toujours présents sur le marché par rapport à la concurrence mais qui, évidemment, ne sont pas aussi attractifs qu’on pourrait s’y attendre au premier abord en se basant sur les années précédentes.

De plus, Dealabs nous révèle également les couleurs disponibles pour les deux modèles, avec le noir, le gris/vert et le rose pour le Pixel 8 tandis que le Pixel 8 Pro aura une version noire Licorice, une version grise appelée Porcelain et une dernière version bleutée appelée Sky.

Toutes ces informations seront confirmées le 4 octobre prochain, mais si vous voulez un Pixel à un meilleur prix et que vous n’avez pas d’objection à accéder au catalogue actuel au lieu des nouveautés qu’ils nous préparent, vous savez déjà que le 12 septembre prochain, la boutique en ligne Google Store fête ses 25 ans avec des offres spéciales de 25% de réduction sur pratiquement toute la gamme de dispositifs du géant de Mountain View… Si vous êtes intéressés, il n’y aura pas de meilleur moment !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :