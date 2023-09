Le prochain saut des téléphones les plus haut de gamme est déjà prêt

Selon des sources en Chine, leurs fabricants locaux sont déjà en train de développer des smartphones haut de gamme avec 32 Go de mémoire RAM.

La course au matériel ne s’arrête jamais dans l’industrie mobile.

Pendant un certain temps, nous avons cru que la course au matériel s’était arrêtée dans une industrie smartphone toujours vorace, évoluant extrêmement rapidement, mais il est en réalité vrai qu’elle avait atteint un sommet après avoir standardisé les composants et les performances à un niveau extrêmement élevé, du moins dans les téléphones phares, la plupart d’entre eux se vantant de 16 Go de RAM dans les technologies LPDDR5x de dernière génération.

En réalité, ces téléphones haut de gamme sont depuis un certain temps axés sur une amélioration photographique également sans limite, mais aucun d’entre eux n’a cessé de prêter attention au marché pour maintenir le meilleur matériel disponible, ce qui, selon des sources en Chine, est sur le point de franchir une nouvelle étape générationnelle.

C’est du moins ce que nous rapporte Weibo, le populaire réseau social où tous ces rumeurs circulent, un leaker aussi prolifique et accepté que Digital Chat Station, qui, en suivant ses sources locales en Chine, nous confirme que nous verrons très bientôt des smartphones haut de gamme avec 32 Go de mémoire RAM réelle, sur puce physique, sans tenir compte des réserves d’espace de stockage comme mémoire volatile, que nous pouvons maintenant configurer sur de nombreux téléphones Android.

Selon ce personnage connu et médiatique, non seulement un fabricant mais plusieurs des géants chinois sont déjà en train de tester des smartphones avec 32 Go de RAM dans leurs laboratoires, sans fournir de dates précises mais affirmant que ce sera le prochain grand saut en termes de matériel pour les smartphones haut de gamme.

Et cela alors que les 16 Go nous semblaient déjà plus que suffisants, voire même trop !

On ne sait pas non plus quels fabricants en particulier sont en train de faire ces tests, ni qui serait le fabricant de la puce mémoire volatile de 32 Go, puisque Samsung n’a même pas encore voulu atteindre les 16 Go de manière « standard » sur les bases de ses téléphones phares, et cela en sachant qu’ils fabriquent eux-mêmes leurs propres mémoires.

Nous verrons qui sera le premier, mais d’ici au prochain Mobile World Congress 2024, la chasse sera ouverte pour ces 32 Go de mémoire RAM qui seront probablement présentés en premier dans un téléphone bestial orienté vers le jeu… Est-il vraiment nécessaire d’avoir autant de RAM dans un téléphone ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :