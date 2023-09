230 euros de réduction pour cet ordinateur portable avec Windows 11, 512 Go de SSD et 1,65 kg.

C’est un ordinateur très utile tant pour les étudiants que pour le télétravail, grâce à sa légèreté et à sa puissance.

Si vous recherchez un PC pour votre enfant, c’est une excellente idée d’achat, mais c’est également le cas si vous en avez besoin à la maison pour travailler quelques jours.

Avez-vous besoin d’un ordinateur portable pour les étudiants, quel que soit leur niveau d’études ? Avez-vous besoin d’un ordinateur pour télétravailler à la maison certains jours de la semaine ou pour le bureau ? J’ai la solution et cela ne vous coûtera pas un bras. Le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 ne coûte maintenant que 829 599 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 230 euros par rapport à son prix officiel. Un modèle inférieur est disponible pour 784 euros sur PcComponentes, avec un processeur inférieur et un écran plus petit.

C’est un ordinateur portable mince, léger et très puissant que vous pouvez utiliser pour de nombreuses tâches. Il est livré avec une licence Windows 11 Home préinstallée, pour que vous n’ayez pas à chercher ni à décider quel système d’exploitation installer. De plus, son clavier offre l’une des meilleures sensations que vous puissiez ressentir, doux et précis, pour augmenter considérablement votre productivité.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Achetez un bon ordinateur portable à un prix dérisoire

L’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 est une option exceptionnelle pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre performance, portabilité et qualité d’écran. De plus, il vient de baisser son prix le plus bas sur Amazon.

Le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 est doté d’un écran haute définition de 15,6 pouces offrant une résolution Full HD (1920 x 1080 px). La technologie TN garantit un bon rapport de contraste, bien que avec des angles de vision plus limités, tandis que la surface anti-reflet réduit les reflets gênants.

Équipé d’un processeur Intel Core i7 de onzième génération, cet ordinateur portable offre des performances exceptionnelles. Le i7-1165G7 dispose de 4 cœurs et 8 threads, avec des vitesses d’horloge de base de 2,8 GHz et un turbo allant jusqu’à 4,7 GHz, ce qui permet d’effectuer efficacement des tâches gourmandes en ressources.

La Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 comprend 8 Go de mémoire RAM, répartis en deux modules de 4 Go DDR4 à 3200 MHz. Cela offre une capacité suffisante pour le multitâche et l’exécution fluide des applications. Il offre un stockage rapide et efficace avec son SSD M.2 de 512 Go. Cela assure un démarrage rapide du système d’exploitation et un chargement rapide des applications.

Avec un poids de 1,65 kg et un châssis en aluminium, le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 est extrêmement portable et durable. Son design élégant en réalité un compagnon idéal à la fois pour le travail et pour le divertissement.

La carte graphique intégrée Intel Iris Xe Graphics offre de bonnes performances graphiques pour les tâches d’édition de médias et les applications multimédias. Bien qu’elle ne soit pas conçue pour les jeux de dernière génération, elle est plus que capable de gérer les graphismes courants et les tâches liées au travail.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Enfin, l’ordinateur portable dispose d’une variété d’options de connectivité, y compris 2 ports USB-A, HDMI, lecteur de cartes SD, USB-C et prise casque/microphone. Cela facilite la connexion de périphériques et le transfert de données, ainsi que la possibilité de sortir l’image vers un écran 4K à 60 Hz.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :