Le Google Pixel 6a à 295 euros, OnePlus 10T à 345 euros et 3 autres smartphones incroyables en promotion

AliExpress a anéanti le prix de certains des téléphones les plus convoités du moment.

Prix exceptionnel pour le Google Pixel 6a

Si vous attendiez un bon moment pour renouveler votre téléphone, cela vous intéresse. Jusqu’à samedi matin seulement, AliExpress met les bouchées doubles lors de sa deuxième rentrée des classes, un événement très spécial où il a réduit les prix de centaines de produits technologiques.

Ainsi, vous pourrez acheter le Pixel 6a pour moins de 300 euros ou le OnePlus 10T à son prix le plus bas à ce jour : seulement 345 euros. De plus, grâce à AliExpress Store, vous bénéficierez de livraison gratuite depuis la France et de 15 jours de retours gratuits.

La seule chose que vous devez savoir, c’est qu’il sera nécessaire d’appliquer le code ES24 pour réduire le prix au minimum, il vous suffit de l’introduire avant de payer et voilà, la réduction sera automatiquement appliquée. Une fois les « avertissements » faits, allons-y avec les bonnes affaires !

5 téléphones haut de gamme avec une réduction limitée pour la rentrée des classes d’AliExpress

Google Pixel 6a. Bien que ce ne soit pas son prix le plus bas, les 295 euros de ce Google Pixel 6a sont l’une des meilleures affaires de cette rentrée des classes. Il vous sera très difficile de trouver un meilleur achat pour moins de 300 euros, après tout, nous parlons d’un des bijoux de la couronne d’Android, un téléphone avec un excellent rapport qualité-prix auquel on peut difficilement reprocher quelque chose. Si vous recherchez un téléphone compact et puissant qui ne coûte pas cher, c’est une excellente acquisition.

Google Pixel 6a

OnePlus 10T. Il n’a qu’un an et ce OnePlus 10T ne coûte que 345 euros, soit 50% de moins que son prix de lancement. Une opportunité en or pour avoir un véritable haut de gamme à prix réduit : il comprend un Snapdragon 8+ Gen 1, une charge rapide de 150 W, 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 50 mégapixels, un écran de 120 Hz… Croyez-nous quand nous disons que cela vaut vraiment la peine.

OnePlus 10T

Google Pixel 7a. La baisse de 100 euros sur le Google Pixel 7a est également très intéressante, car il améliore certaines caractéristiques du Pixel 6a déjà mentionné. C’est un téléphone qui vous convient si vous recherchez un appareil équilibré avec un bon appareil photo qui peut vous durer tranquille pendant quatre ou cinq ans. Comme nous l’avons mentionné dans l’analyse du Pixel 7a, c’est un candidat au titre de meilleur téléphone de milieu de gamme de 2023.

Google Pixel 7a

realme 10 Pro. Xiaomi n’a pas le monopole des bons, beaux et pas chers téléphones et ce modèle de realme en est la preuve. Pour seulement 176 euros, vous obtenez un appareil 5G avec un écran ultra fluide de 120 Hz et un appareil photo de 100 mégapixels, le tout complété par un Snapdragon 695 et une charge rapide de 33 W. Si vous envisagiez d’acheter un realme C55 ou un Redmi Note 12, ce realme 10 Pro peut être une alternative très intéressante.

realme 10 Pro

POCO F5 5G. Enfin, nous avons le POCO F5 5G, qui a bénéficié d’une réduction de près de 150 euros. Avec la puissance comme étendard, ce POCO est idéal si vous recherchez un téléphone que vous pouvez exploiter en jouant, car en plus d’avoir un processeur Qualcomm de cette année, il est livré avec 8 Go de RAM et une technologie de refroidissement spéciale ainsi que de la RAM dynamique, MIUI 14 et une charge rapide de 67 W. Jetez un bon coup d’œil à sa fiche technique car c’est un véritable bijou.

POCO F5 5G

