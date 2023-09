Apple publie iOS 16.6.1 et watchOS 9.6.2 avec des correctifs de bugs

Apple vient de publier de nouvelles mises à jour pour iOS 16, watchOS 9 et d’autres appareils utilisant des versions antérieures du logiciel. La dernière mise à jour incrémentielle apporte iOS 16.6.1 pour l’iPhone, iPadOS 16.6.1 pour l’iPad, watchOS 9.6.2 pour l’Apple Watch et macOS 13.5.2 pour Mac. Il s’agit de mises à jour mineures qui traitent les bugs et les problèmes de sécurité.

Apple propose iOS 16.6.1 et iPadOS 16.6.1 avec le numéro de version 20G81, tandis que watchOS 9.6.2 est étiqueté avec la version de firmware 20U90. La dernière mise à jour publique sur l’iPhone ne pèse qu’environ 200 Mo en taille de téléchargement, vous pouvez donc l’installer rapidement sur votre iPhone.

En termes de fonctionnalités et de changements, la mise à jour propose d’importants correctifs de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs.

Cette mise à jour apporte d’importants correctifs de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez consulter ce site web : https://support.apple.com/kb/HT201222

Il est donc important d’installer la mise à jour si votre iPhone fonctionne sous iOS 16.6 ou une version antérieure. Vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour en allant dans Paramètres > Général > Mises à jour logicielles, vérifier les nouvelles mises à jour, puis installer la dernière mise à jour.

La même chose peut être faite pour l’Apple Watch, une fois que vous avez mis à jour votre iPhone vers iOS 16.6.1, assurez-vous de mettre à jour votre Apple Watch avec le nouveau logiciel. Vous pouvez le faire en vérifiant les mises à jour dans l’application Watch > Général > Mises à jour logicielles, vérifier les mises à jour et installer le dernier logiciel. Assurez-vous que votre montre est chargée à au moins 50% et connectée au chargeur magnétique.

