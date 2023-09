La raison pour laquelle l’Inde veut changer son nom en Bharat

Le pays sous-continent veut trouver sa propre identité en changeant de nom, qui plonge ses racines dans ses racines.

L’Inde veut laisser derrière elle son passé colonial

L’Inde est en train de devenir la grande usine du monde. En effet, de plus en plus de téléphones mobiles sont fabriqués en Inde. Cependant, le pays est prêt à changer son appellation internationale actuelle en faveur du nom qui l’a connu tout au long de son histoire à l’intérieur du pays lui-même : Bharat. C’est pourquoi, nous allons vous raconter les raisons pour lesquelles l’Inde a décidé de changer de nom, et l’importance que cela aurait à l’échelle mondiale.

Pourquoi l’Inde veut changer de nom

L’Inde a obtenu son indépendance de l’Empire britannique en 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux ont commencé à s’effondrer en raison de l’existence de mouvements indépendantistes et nationalistes dans différentes régions. L’Inde en faisait partie, elle est connue sous ce nom en Occident depuis des siècles mais ce n’est pas comme ça qu’elle se connaît réellement. Son nom en hindi (la langue officielle du pays) est Bharat.

Ainsi, selon El País, la Joya de la Corona (comme les Britanniques l’appelaient) essaiera de se démarquer encore plus de son passé colonial pour devenir officiellement Bharat. Quelque chose qui semble déjà se voir lors du prochain sommet du G20 qui se tiendra, justement, dans le pays.

Bharat est le nom de l’Inde en hindi. C’est-à-dire que lorsqu’ils parlent de leur pays, ils ne l’appellent pas l’Inde mais ils le mentionnent comme Bharat. Il s’agit d’un endonyme, c’est-à-dire le nom par lequel l’Inde se connaît dans sa propre langue. Ce n’est pas le seul pays pour lequel cela se produit. Dans le cas de l’Europe, on trouve la Grèce, dont le nom officiel pour eux-mêmes est Hellas et fait référence à la Hellade, l’union des peuples grecs.

Quelque chose de similaire mais pas exactement le même phénomène a été vécu pendant des années par les Pays-Bas. Habituellement connus sous le nom de Hollande, c’est seulement une région de tout le pays, mais on l’a communément appelée ainsi et pas par son nom d’origine.

Ainsi, l’Inde ne cherche pas seulement à se débarrasser de son passé colonial, mais elle cherchera à retrouver son identité et à correspondre à la façon dont les .

En résumé :

L’Inde changera son nom en Bharat si ses organes politiques l’approuvent.

Bharat est la manière dont le pays se connaît lui-même dans la langue hindi.

L’objectif est de laisser son passé colonial en tant que partie de l’Empire britannique derrière elle et d’embrasser sa propre identité.

Cependant, ce mouvement pourrait avoir un acteur inattendu et l’un des grands rivaux politiques et économiques du futur Bharat.

Le Pakistan pourrait changer de nom pour devenir l’Inde

Parmi les grandes rivalités qui existent entre le Pakistan et l’Inde depuis qu’ils sont sortis de l’Empire britannique, il y a l’origine de leur nom. Les deux revendiquent à l’origine de s’appeler l’Inde, car le nom fait référence à la vallée de l’Indus qui traverse réellement le Pakistan. En réalité, Pakistan est un palindrome avec les régions qui composent le pays. Par conséquent, il est possible que si l’Inde finit par s’appeler Bharat, ce soit le Pakistan qui prenne la relève et adopte ce nom.

