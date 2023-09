Apparaît un nouveau Xiaomi flexible: voici le Xiaomi Mix Flip et son design rétro de téléphone à clapet

Les téléphones flexibles peuvent être une technologie encore précoce à adopter en masse, mais Xiaomi est l’une des rares fabricants à avoir parié sur eux. En effet, les écrans flexibles sont l’avenir de la téléphonie mobile et Xiaomi vous les apporte dès aujourd’hui avec un nouveau téléphone pliable : le Mix Flip.

En réalité, le mois dernier, la société présentait le Xiaomi Mix Fold 3, son téléphone le plus haut de gamme à ce jour et l’un des smartphones flexibles les plus puissants du marché. Et aujourd’hui, pour démarrer la saison, nous avons découvert un nouveau téléphone flexible, mais celui-ci au lieu d’avoir un écran qui se plie horizontalement, a un écran qui se plie verticalement. Exactement : comme les anciens téléphones à clapet.

Xiaomi Mix Flip

A l’époque pré-smartphones, l’un des designs qui a perduré le plus longtemps était celui des téléphones à clapet, ceux qui s’ouvraient en soulevant le clapet et révélaient l’écran en haut et le clavier numérique en bas. Avec deux surfaces, nous avons vu des modèles avec des joysticks, des lecteurs d’empreintes digitales, des caméras cachées, etc. Mais une fois que le modèle ‘smartphone’ – écran tactile total et absence de clavier physique – s’est imposé, les téléphones à clapet ont été relégués à des éditions nostalgiques.

Nous passons à l’époque actuelle, où le design à clapet vertical et les écrans flexibles ne peuvent pas mieux se combiner. D’autres fabricants l’ont déjà fait, et maintenant c’est au tour de Xiaomi avec un nouveau modèle : le Xiaomi Mix Flip, qui est apparu dans la base de données IMEI sous le numéro 2311BNPN23C.

Nous le verrons présenté en novembre

Son numéro et la prémisse de sa pliabilité verticale sont tout ce que l’on sait, en plus des données révélées qui sont reflétées dans ces rendus faits à partir d’eux. Du Xiaomi Mix Flip, nous savons avec certitude deux choses : qu’il existe et sa date de présentation.

Cette dernière information est ‘spoileé’ par son propre numéro d’enregistrement dans l’IMEI, car les chiffres ‘2311’ signifient ‘novembre 2023’. Ce mois apparaît également dans l’enregistrement d’autres futurs téléphones tels que le Redmi Note 13 ou le Xiaomi 14, ce qui promet un mois de novembre riche en nouvelles annonces.

Vía | Helloxiaomi

