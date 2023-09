Le E3 2024 a une très mauvaise allure, bien que 2025 pourrait être l’année d' »une renaissance complète »

Comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelque temps, la célébration de l’E3 2024 a de moins en moins de chances d’avoir lieu. Pour ceux qui ne sont pas très au courant du secteur du jeu vidéo, le salon de l’E3 a été depuis ses débuts le plus important au monde pour les jeux, mais il est en perte de vitesse depuis plusieurs années et de nombreuses éditions récentes ont été annulées, comme celle de cette année 2023, par exemple. Maintenant, grâce au média GamesIndustry, nous avons appris que cet événement a de plus en plus de mal à se relever.

Il y a quelques instants, ledit média a partagé une nouvelle très décourageante publiée aujourd’hui par l’Entertainment Software Association (ESA), l’association des entreprises de jeux vidéo organisatrice de l’événement, et RedPoop, l’entreprise qui avait été engagée pour organiser l’édition non célébrée de cette année. La nouvelle en question est que les deux sociétés, d’un commun accord, ont mis fin à leur collaboration seulement 14 mois après l’avoir commencée, en vue de réaliser l’E3 2023 et les futures éditions, ce qui finalement ne s’est pas produit et ne se produira pas.

Avec cette nouvelle, tout semble indiquer que l’E3 2024 semble avoir de grandes difficultés à être célébré. Cependant, il y a un autre détail à prendre en compte qui peut être le grand indice que la célèbre foire mondiale du jeu vidéo ne se tiendra pas non plus l’année prochaine. Plus précisément, il a également été révélé qu’il n’y aura pas d’événement en personne au Convention Center de Los Angeles, lieu où l’événement dédié aux développeurs, joueurs et presse se déroulait chaque année.

Kyle Marsden-Kish, responsable des événements de jeux vidéo chez RedPoop, a partagé quelques mots avec cette nouvelle : « Bien que nous ne participions pas à l’avenir de l’E3, nous sommes impatients de voir son évolution et où l’ESA l’emmène, a déclaré le cadre de RedPoop. Nous devons maintenant voir comment cela affecte l’E3 2024, car il n’a pas encore été annulé, mais à l’heure actuelle, il semble seulement être une question de temps avant que cette triste annonce ne soit faite.

Peut-être que l’édition de l’année prochaine a très mauvaise mine, mais selon GamesIndustry, tout indique que l’ESA pourrait déjà travailler sur une « réinvention complète de l’événement » pour son édition supposée de 2025. Par conséquent, avec cette remarque, nous pouvons presque affirmer qu’il n’y aura pas de salon en 2024, mais qu’il sera bien organisé l’année suivante. Stanley Pierre-Louis, président et CEO de l’ESA, a tenu à assurer que la recherche de nouvelles éditions de l’E3 dans le futur est toujours en cours. « La portée de l’E3 reste sans équivalent dans notre industrie », affirme-t-il.

