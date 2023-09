Ces écouteurs Beats Studio Buds+ bénéficient d’une réduction d’environ 60 euros sur Amazon

Les écouteurs Beats Studio Buds + sont généralement vendus aux alentours de 200 euros dans n’importe quel store, mais vous pouvez maintenant les obtenir à un prix beaucoup plus abordable.

Les Beats Studio Buds + bénéficient d’une réduction de près de 60 euros sur Amazon

Comme nous le disons toujours, parmi toutes les offres d’Amazon, nous pouvons toujours trouver un grand nombre d’écouteurs et beaucoup d’entre eux ont une qualité plus que remarquable. Dans ce cas, nous avons des écouteurs sans fil qui peuvent parfaitement être une alternative aux AirPods Pro à un prix légèrement plus économique, d’autant plus qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction plus qu’intéressante. Les protagonistes de ce post sont les Beats Studio Buds +.

Exactement, nous parlons des Beats Studio Buds +, des écouteurs sans fil qui ont généralement un prix de 199,95, tant sur les sites officiels d’Apple que sur celui de Beats by Dre. De même, ce même prix est ce qu’ils ont généralement sur Amazon, où ils bénéficient maintenant d’une réduction très alléchante qui les rend beaucoup plus attrayants pour leurs potentiels acheteurs. À ces futurs acheteurs, il pourrait être intéressant de savoir que ceux qui ont déjà opté pour ce produit dans ce store lui ont attribué une note générale de 4,1 étoiles.

Beats Studio Buds +

Les Beats Studio Buds + bénéficient maintenant d’une réduction de près de 60 euros sur Amazon

Si ces écouteurs ont généralement un prix recommandé de 199,95 euros, ils bénéficient maintenant d’une réduction de 30% et d’une réduction de 59,95 euros. Par conséquent, les Beats Studio Buds +, dans leur modèle transparent, ont maintenant un prix de 140 euros sur Amazon, où vous pouvez profiter de leur expédition rapide et gratuite, à condition d’être client d’Amazon Prime, ce qui est toujours un grand avantage pour effectuer tout type d’achat.

Les Beats Studio Buds + sont des écouteurs Bluetooth sans fil de type earbuds qui, surtout dans ce modèle, se distinguent par leur design et leur annulation active du bruit, ainsi que par leur mode de transparence. De plus, il convient de mentionner qu’ils sont également résistants à l’eau et à la transpiration grâce à leur certification IPX4. Lorsque vous les achetez, vous verrez qu’ils sont livrés avec 3 paires d’embouts en silicone de différentes tailles, ce qui rend plus facile de trouver le bon ajustement pour nos oreilles.

Par ailleurs, la batterie de ces écouteurs offre jusqu’à 8 heures d’utilisation et peut durer jusqu’à 24 heures au total en incluant la charge du boîtier. Ils sont également compatibles avec Siri et l’Audio Spatial d’Apple, par exemple. Tout cela étant dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ces Beats Studio Buds + peuvent maintenant être à vous pour 140 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons mentionnée dans ce post.

