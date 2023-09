Maintenant est le pire moment pour acheter un iPhone: pourquoi devrais-tu attendre une semaine

Ne pas acheter un iPhone jusqu’à ce que le nouveau soit annoncé.

L’iPhone est sur le point de faire un bond générationnel et les iPhone 14 ne seront plus en première ligne

Il est probable que vous envisagiez sérieusement d’acheter un iPhone et que vous ayez l’intention de le faire dès que possible. Ralentissez ! Acheter un iPhone avant le 12 septembre serait une décision terrible. Il est important d’attendre encore quelques jours, car ce jour-là, la célèbre keynote annuelle d’Apple aura lieu. Et elle sera chargée de nouveautés, comme l’arrivée des nouveaux iPhone 15.

Le nouvel iPhone 15 est sur le point d’arriver

Nous insistons sur le fait qu’acheter un iPhone en ce moment peut être une décision très peu rentable, et c’est surtout pour deux raisons. La première, si vous êtes intéressé par un modèle existant en particulier, lorsque la keynote aura eu lieu et que les nouveaux smartphones d’Apple seront présentés, ceux qui existent actuellement baisseront rapidement de prix. Et là, ce sera le moment idéal pour acheter, en profitant des réductions.

La deuxième raison est que si vous êtes intéressé par la prise en main de l’iPhone le plus moderne et le plus puissant du moment, attendre une semaine serait beaucoup plus raisonnable que d’acheter l’iPhone 14 Pro Max, qui cessera d’être le téléphone le plus puissant d’Apple dans les prochains jours. On sait peu de choses sur l’iPhone 15 Pro Max pour l’instant, mais une chose est claire, c’est qu’en termes de spécifications, il sera supérieur à ce que nous avons vu précédemment.

Apple, le prix de la marque

Il est évident que les iPhone ont un prix de marché très élevé, réservé uniquement aux poches de ceux qui peuvent se permettre d’acheter des smartphones haut de gamme. Cependant, la présence de modèles précédents ou revisités d’anciens iPhones a permis à de nombreux autres utilisateurs de profiter de l’expérience de l’écosystème iOS. Ils ont également permis l’accès à des services tels que la vente de seconde main ou la location de téléphones mobiles, un service en plein essor.

Il en va de même pour leurs périphériques. Étant donné qu’il s’agit d’ un système d’exploitation unique parmi les smartphones, beaucoup de leurs produits ont également un prix typiquement supérieur à celui des accessoires Android. Cependant, cela ne sera plus vrai en ce qui concerne les ports et les chargeurs, car les adaptateurs Lightning disparaîtront après 10 ans pour que les nouveaux iPhone 15 soient équipés de ports USB de type C.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :