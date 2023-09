Voici le nouveau jeu gratuit offert à jamais par l’Epic Games Store cette semaine.

Spelldrifter est le nouveau jeu offert par les créateurs de Fortnite sur leur plateforme cette semaine.

Spelldrifter est le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store

Cela est certainement déjà très clair pour vous, mais, comme nous l’avons déjà dit lorsque nous avons parlé du fait que nous sommes dans les derniers instants pour réclamer Cave Story+ sur l’Epic Games Store, la plateforme des créateurs de Fortnite offre déjà une nouvelle proposition pour ses utilisateurs PC. Son identité est connue depuis la semaine dernière, mais il n’est jamais inutile de rappeler que à partir d’aujourd’hui, le 7 septembre à 17h00 (heure de la péninsule espagnole), jusqu’au 14 septembre à la même heure, vous pourrez réclamer Spelldrifter dans ladite boutique.

Comme chaque semaine, ce nouveau titre gratuit de l’Epic Games Store ne coûte rien pendant une semaine complète, une fois la période promotionnelle terminée, le jeu retrouvera son prix habituel sur la plateforme, qui est de 15,99 euros. De plus, n’oubliez pas que si vous réclamez Spelldrifter dès maintenant, il sera à vous pour toujours dans la bibliothèque de jeux d’Epic Games.

Spelldrifter est le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store pour cette semaine

Spelldrifter est un jeu de rôle tactique hybride et de construction de decks qui « combine le meilleur des deux genres ». Dans sa description sur l’Epic Games Store, nous pouvons lire ce qui suit à propos de cette proposition : « Spelldrifter associe les tactiques de positionnement sous forme de casse-tête des jeux de rôle au tour par tour avec la personnalisation et la rejouabilité approfondies des jeux de cartes à collectionner. Le résultat : un hybride dans lequel les joueurs jonglent avec les ressources à leur disposition en exploitant l’espace et le temps« .

« Grâce au système innovant Tick de Spelldrifter, les joueurs sont mis au défi de réfléchir à la stratégie des jeux de cartes sous un nouvel angle. Avec chaque action du personnage, les tours s’entrelacent sur une seule ligne temporelle. En maîtrisant cette ligne temporelle, vous obtenez un avantage considérable dans la bataille et la satisfaction d’une victoire décisive. Choisissez votre groupe de héros, construisez des decks et partez à l’aventure dans les profondeurs de Starfall à la recherche de l’entrée du mystérieux Labyrinthe« , ajoutent-ils dans ladite description.

Téléchargez Spelldrifter GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que vous pouvez réclamer gratuitement Spelldrifter sur l’Epic Games Store à partir d’aujourd’hui jusqu’au 14 septembre à 17h00 (heure de la péninsule espagnole), moment où la promotion prendra fin et qu’une autre commencera. À ce moment-là, à partir du jeudi prochain, le nouveau jeu gratuit pendant une semaine sera 911 Operator, dont nous parlerons la semaine prochaine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :