James Bond aura un nouveau jeu: celui-ci sera pour les téléphones mobiles et arrivera sur Apple Arcade

Bien que nous sachions qu’IO Interactive, les responsables de la saga Hitman, sont en train de développer un jeu vidéo de James Bond, il semble que les nouveautés autour de celui qui est peut-être l’espion le plus reconnu dans le monde du divertissement ne se terminent pas dans le secteur des jeux. Il a récemment été annoncé que l’agent 007 recevra bientôt un nouveau titre, mais celui-ci ne sera ni pour les consoles ni pour les ordinateurs.

L’éditeur Tilting Point a annoncé qu’un nouveau jeu de James Bond arrivera et, cette fois-ci, il sera disponible sur les appareils mobiles. Ce jeu pour smartphones porte le nom de Cypher 007 et sera un jeu d’action et d’infiltration qui sera lancé ce mois-ci sur le service de jeux mobiles d’Apple. De plus, il dispose déjà d’une première bande-annonce de gameplay à des fins de présentation.

Plus précisément, Cypher 007 arrivera le 29 septembre sur Apple Arcade, ce qui signifie que les utilisateurs iOS abonnés au service pourront en profiter sans frais supplémentaires. Le jeu, comme mentionné précédemment, est un jeu d’action et d’infiltration qui présente une perspective isométrique permettant de mener toutes sortes d’infiltrations dans différentes installations secrètes. La description du jeu indique ce qui suit : « Les joueurs seront plongés dans cet univers d’espionnage bien-aimé tandis qu’ils rassemblent des informations, découvrent des secrets et utilisent des techniques d’espionnage pour surmonter des niveaux immersifs remplis d’obstacles, d’adversaires et d’objectifs de plus en plus difficiles à mesure qu’ils avancent. »

« Les joueurs accompliront des missions pour vaincre Blofeld et Spectre une fois pour toutes et rivaliseront avec d’autres agents de 007 du monde entier grâce à des classements pour prouver qu’ils sont les meilleurs espions de tous les temps », ajoutent-ils dans la description de Cypher 0007. Il convient de mentionner que, pour le moment, le jeu ne semble pas prévu pour une sortie sur d’autres plateformes, mais il ne serait pas étonnant de pouvoir en profiter sur Android dans quelques mois, par exemple.

En conclusion, Cypher 007 ne sera pas le seul jeu à arriver sur Apple Arcade le 29 septembre prochain, car les jeux suivants seront également lancés sur ce service : le jeu de simulation Japanese Rural Life Adventure, le jeu de tower defense Junkworld et le célèbre jeu de mascottes virtuelles My Talking Angela 2+.

