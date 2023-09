Ce vélo électrique futuriste arrive pour changer les règles du jeu : sans chaîne et avec des vitesses automatiques

Les vélos à changement de vitesses automatiques et sans chaîne pourraient être l’avenir.

Ce vélo pourrait tout changer

Les choses changent dans le monde des vélos électriques. La technologie de ce véhicule est actuellement en pleine évolution, ce qui est très intéressant car elle reconfigure la façon dont nous nous déplaçons dans les villes ainsi que dans les zones rurales et à la campagne.

À cet égard, des vélos électriques dotés de caractéristiques décisives pour ces avancées technologiques font leur apparition. Certains sont équipés de phares avec des technologies révolutionnaires. D’autres se penchent sur l’autonomie des vélos, ou intègrent tout simplement des designs futuristes qui attirent énormément l’attention et qui sont accompagnés de fonctionnalités vraiment originales.

Cette fois-ci, ce nouveau vélo dont nous allons vous parler est seulement un concept, mais il promet une grande révolution car il n’inclura pas de chaîne et aura des vitesses automatiques. Il s’agit du vélo Orbit et il a un brillant avenir devant lui pour tenir toutes ses promesses.

Le vélo électrique qui vient directement du futur

L’Orbit Drive promet une grande autonomie, un entretien très simple et une transmission intégrée dans le moteur sans besoin de mécanismes de changement de vitesses externes. Comme on peut le voir dans cette vidéo de son créateur, le vélo électrique dont nous parlons peut tout changer. Ainsi, il bénéficierait également d’un freinage régénératif et de la capacité à avoir des vitesses en développement continu, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de sauts entre les vitesses. Nous aurions pratiquement un vélo qui fonctionne comme une moto, mais avec les fonctionnalités et les avantages offerts par ce type de véhicules par rapport aux motorisés. C’est donc un produit très intelligent et qui a de grandes chances de réussir s’il parvient à être commercialisé.

Son système de vitesses intelligent apporte également une valeur continue à son invention. Lorsque le vélo est à l’arrêt, il reste sur le rapport le plus court et plus il tourne rapidement, plus les vitesses varient en s’adaptant de la manière la plus efficace possible à notre trajet. Ainsi, il serait même possible de se passer de la chaîne traditionnelle telle que nous la connaissons. Bien qu’il soit vrai que dans certains modèles, il pourrait être incorporé sans aucun problème.

Pour l’instant, ce vélo électrique ne rencontre qu’un problème dans son développement : le manque d’investissement. Pour le moment, bien que le projet soit révolutionnaire et très prometteur, il semble ne pas avoir convaincu les grands investisseurs, ce qui signifie que l’entreprise derrière sa création rencontre quelques problèmes de financement pour réaliser le premier prototype.

