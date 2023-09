Avoir plus de RAM sur votre Xiaomi n’est pas impossible grâce à ce réglage de MIUI. L’activer est très simple

La mémoire RAM sur un téléphone portable est fixe et ne peut pas être modifiée comme sur un PC. Mais Xiaomi a fait de la magie avec une fonction qui vous permet précisément de l’augmenter si nécessaire. Le tour de magie technologique s’appelle Dynamic RAM Expansion. Et nous allons vous expliquer comment la trouver dans MIUI et l’activer.

La Dynamic Ram Expansion ou RAM dynamique / virtuelle est une technologie de la couche MIUI qui fait en sorte que le système d’exploitation du téléphone portable réserve certains gigaoctets directement de l’espace de stockage interne de l’appareil, gigaoctets qu’il utilisera pour étendre la mémoire RAM, en l’augmentant au détriment de l’espace de stockage.

Mémoire vive (RAM)

La RAM ou mémoire vive (Random Access Memory en abrégé), cette partie dont on parle tant lorsqu’on présente un nouveau smartphone, est une mémoire de stockage à court terme utilisée par le système d’exploitation des appareils tels que les téléphones portables, les ordinateurs ou les consoles. Le système d’exploitation utilise la mémoire RAM pour stocker temporairement tous les programmes et leurs processus d’exécution.

Plus vous en avez à votre disposition, mieux sera la performance de votre smartphone et plus il durera longtemps, car les nouvelles applications et les nouvelles versions de chaque système d’exploitation, ou dans ce cas la couche MIUI, exigent de plus en plus de RAM. C’est là que la RAM dynamique de MIUI entre en jeu, qui fait la magie d’augmenter la mémoire RAM au détriment de la mémoire ROM.

Modèles de téléphones portables Xiaomi, POCO et Redmi avec Dynamic Ram Expansion

Si vous avez un téléphone portable qui utilise MIUI, vous aurez probablement la RAM dynamique de Xiaomi disponible. Et en ce qui concerne la quantité de RAM que vous pouvez obtenir, cela dépend du modèle et de l’espace de stockage disponible. Sur un Redmi Note 11 Pro+ avec 8 Go de RAM + 128 Go d’espace, la RAM dynamique ajoute 3 gigaoctets en les prenant de la mémoire ROM. Si vous allez dans Paramètres, puis dans la section À propos du téléphone et que vous appuyez sur Informations détaillées et spécifications, vous verrez que la RAM est indiquée comme 8+3 Go.

Il convient de rappeler que cette fonction ne fonctionne que lorsque « il y a suffisamment d’espace de stockage disponible sur votre appareil« , donc si vous avez beaucoup de choses dessus, vous devrez supprimer une partie d’entre elles pour l’activer. Les nouveaux modèles de téléphones portables Xiaomi, Redmi et POCO qui sortent sur le marché ont généralement cette fonctionnalité déjà installée, et parmi les modèles précédents qui en disposent, nous avons :

Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i,

Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 10S

Poco F2 Pro, Poco F3, F3 GT, Poco X3 GT, Poco M3

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming

Redmi K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30S Ultra

Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9, Note 9 5G, Note 9T 5G

Redmi Note 8 (2019)

Redmi 9T

Redmi 10, Redmi 10X 5G, Redmi 10X 4G, Redmi 10X

Activer la mémoire RAM supplémentaire sur votre téléphone portable Xiaomi avec MIUI

Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone portable – faites glisser vers le haut pour ouvrir le tiroir d’applications et appuyez sur l’icône, ou faites glisser vers le bas à droite de l’écran pour afficher le menu des fonctions. Faites défiler jusqu’à trouver Paramètres supplémentaires et sélectionnez-le Dans ce menu, recherchez la fonction Extension de mémoire – si vous ne la trouvez pas, cela signifie que votre téléphone portable n’en dispose pas. Choisissez combien de gigaoctets vous voulez ajouter à la RAM – les options sont généralement de 2, 3 et 5 Go.

