La nouvelle tablette bon marché de Xiaomi propose une grande remise de lancement

Vous voulez acheter une tablette bon marché, mais vous êtes submergé par tant de modèles actuellement ? Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution et elle est apportée par Xiaomi, comme toujours. Le mois dernier, la Redmi Pad SE, une tablette économique mais très complète, a été lancée sur le marché, destinée aux tâches simples avec une très bonne batterie et mise à jour vers Android 13.

Nous avons récemment pu tester la Redmi Pad SE et nous pouvons vous dire que c’est un excellent achat pour 199,99 176 euros sur AliExpress, 179,95 euros sur PcComponentes ou 182 euros sur Amazon. Le prix sur AliExpress est obtenu en appliquant le coupon ES24, ce qui implique une réduction de 24 euros sur les achats de plus de 200 euros. Vous pouvez obtenir cette tablette dans les trois couleurs disponibles : vert, violet ou gris foncé.

Obtenez une tablette Xiaomi bon marché et efficace pour 176 euros

Si vous recherchez une tablette à petit prix, cette Redmi Pad SE vous donnera tout ce que vous voulez. Pour une utilisation discrète de la navigation, du visionnage de séries et de vidéos, de jeux peu exigeants sur le plan graphique, de la consultation d’e-mails et un peu de bureautique, cette Redmi Pad SE est un excellent achat.

Il s’agit d’une tablette fabriquée en alliage d’aluminium et d’un corps très fin de 7,6 mm d’épaisseur et 478 grammes de poids. Elle est très froide au toucher et robuste malgré son prix modeste. Son châssis intègre 4 haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos, ce qui nous permettra de regarder des séries et des films de manière immersive.

Son écran est un type IPS de 11 pouces de diagonale avec une résolution Full HD. Le taux de rafraîchissement reste à 90 Hz. Il a une grande réactivité tactile et offre une luminosité suffisante pour travailler avec elle en intérieur surtout, 400 nits.

Cette tablette intègre le processeur Snapdragon 680 de Qualcomm, avec l’Adreno 610 pour les graphismes, 4 Go de RAM pour une multitâche efficace et rapide, et 128 Go de stockage interne pour ne pas manquer d’espace pour vos fichiers. Son fonctionnement sous Android 13 est assez fluide, tout comme l’utilisation de plusieurs applications en même temps. Nous pourrons étendre son stockage grâce aux cartes microSD jusqu’à 1 To.

Dans ce modèle, nous avons une grande batterie de 8000 mAh capable de nous offrir, sur le papier, environ 14 heures de vidéo, 219 heures de musique et 43 jours en veille. En termes d’utilisation réelle et basé sur notre récente analyse, elle nous a donné environ 3 jours complets d’autonomie en l’utilisant 3 à 4 heures par jour.

D’autre part, nous avons un appareil photo de 8 MP à l’arrière et un autre de 5 MP à l’avant. Ils font du bon travail pour les appels vidéo et les photos occasionnelles, mais c’est à peu près tout. En ce qui concerne la connectivité, ce modèle dispose du WiFi 5, du Bluetooth 5.2 et d’un port casque, et il n’y a pas de version LTE ou 5G (pour le moment).

