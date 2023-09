Aujourd’hui, il y aura un nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store, mais on peut encore réclamer Cave Story+.

Il ne reste que quelques heures avant que Cave Story+ ne cesse d’être gratuit dans l’Epic Games Store et que la plateforme n’en propose une nouvelle pour cette semaine.

Nous sommes déjà jeudi, ce qui signifie que l’Epic Games Store se prépare déjà à offrir un nouveau jeu gratuit pour la fin de semaine et une partie de la semaine prochaine. En réalité, la plateforme de vente de jeux PC a déjà révélé la semaine dernière l’identité du jeu qui sera offert à partir d’aujourd’hui à partir de 17h (heure française) jusqu’au 14 septembre prochain, et il s’agit de Spelldrifter. Cependant, il reste encore quelques heures pour ajouter ce titre à notre bibliothèque de jeux sur ladite plateforme.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de réclamer Cave Story+ sans frais, le jeu qu’Epic Games offre depuis le 31 août dernier jusqu’à aujourd’hui, 7 septembre, à 17h (heure française). Alors, vous savez, vous êtes dans les dernières heures pour télécharger cette proposition indépendante qui est très appréciée des joueurs, et faites-la vôtre pour toujours avant qu’elle ne revienne à son prix habituel dans la boutique mentionnée.

Comme nous l’avons mentionné la semaine dernière, Cave Story+ est un jeu indépendant qui a captivé de nombreux joueurs en proposant une histoire originale avec beaucoup de personnalité, du mystère et un gameplay amusant, ainsi que stimulant. « Courir, sauter, tirer, voler et ouvrir la voie à travers une immense aventure qui rappelle les jeux classiques 8 et 16 bits ! », indique leur page officielle dans l’Epic Games Store.

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez réclamer cette offre jusqu’à 17h (heure française), moment où elle deviendra payante et où Spelldrifter, dont nous connaîtrons également l’identité aujourd’hui, deviendra gratuit et pourra être réclamé jusqu’au 14 septembre à la même heure que mentionnée précédemment.

