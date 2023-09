Ce spectaculaire Xiaomi Pro avec 256 Go s’effondre en dessous de 300 euros

Enfin, nous pouvons voir ce terminal baisser de ce prix, c’est une excellente opportunité de se procurer le meilleur Redmi de l’année.

Ce Redmi Note 12 Pro+ est une bête très économique avec un excellent appareil photo et un design premium.

La promotion de ‘La Vuelta al Cole’ d’AliExpress Store nous réserve de grandes réductions, non seulement sur les fournitures scolaires, mais aussi sur la technologie mobile. L’un des plus réduits est également l’un des plus recommandés par nous dans la gamme moyenne, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Ce terminal premium dans cette gamme vient d’atteindre son prix le plus bas.

Vous pouvez l’obtenir pour 499,99 293 euros sur AliExpress dans sa seule version disponible à la vente avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez également choisir de l’obtenir sur Amazon pour 321 euros. Il y a déjà 12 éditions de cette famille et chaque année Xiaomi nous surprend avec de grandes améliorations. C’est le meilleur téléphone du catalogue Redmi et Redmi Note.

Achetez le meilleur Redmi Note de l’histoire à prix réduit

Si vous voulez avoir un téléphone qui vous durera longtemps, vous avez deux options : acheter un haut de gamme premium qui vous offrira le meilleur de ses performances pendant de nombreuses années, ou acheter l’un des meilleurs smartphones de la gamme moyenne comme ce Redmi Note 12 Pro+ qui offre de bonnes performances et sera mis à jour vers Android 14, comme d’autres Xiaomi.

Nous parlons d’un téléphone très bien fini, avec un corps en verre résistant de 9 mm d’épaisseur et un poids robuste de 208 grammes. À l’avant, il dispose d’un magnifique écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran atteint une luminosité maximale de 900 nits, est protégé par Gorilla Glass 5, son verre présente une courbure 3D sur les bords et il est compatible avec Dolby Vision et HDR10+.

Un aspect très remarquable de ce Redmi Note 12 Pro+ est son appareil photo. Il dispose d’un triple objectif avec un stabilisateur optique d’image capable d’obtenir 113 points lors du test de DxOMark, des experts en analyse des caméras. Son appareil photo est composé d’un capteur Samsung HPX de 200 MP f/1.65, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Il peut enregistrer en 4K à 30 ips et prendre des photos spectaculaires.

Comme tous les téléphones Redmi Note, la batterie est très durable. Dans ce modèle, nous avons une capacité totale de 5000 mAh avec une charge rapide impressionnante de 120 W. Nous pourrons recharger la batterie de 0 à 100 % en moins de 20 minutes.

Les performances extrêmement élevées de ce Redmi Note 12 Pro+ sont un autre point en sa faveur. Il intègre le processeur Dimensity 1080 de MediaTek, une bête de 6 nm qui fonctionne à 2,6 GHz et qui obtient 538 000 points lors du test Antutu. Cette CPU est accompagnée de 8 Go de RAM, de la carte graphique ARM Mali-G68 MC4 et de 256 Go de mémoire interne UFS 2.2.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 Pro+ (8/256 GB)

Enfin, en termes de connectivité, ce téléphone Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour être connecté au réseau et aux périphériques de manière stable : 5G, NFC, port pour casque, infrarouge, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM. Nous avons également le capteur d’empreintes digitales situé sur le côté, sur le bouton d’alimentation, un système de dissipation multidimensionnelle de la chaleur et une caméra de 16 MP intégrée dans un trou à l’écran.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :