Il y a déjà une date pour l’un des événements les plus importants de Samsung de l’année

Nouvelle conférence Samsung au coin de la rue.

La curieuse publicité de Samsung nous invite à ne pas manquer le SDC 2023

Il y a relativement peu de temps depuis que le dernier Unpacked de Samsung a eu lieu, où nous avons vu de grandes nouveautés avec des appareils tels que le Samsung Galaxy Z Flip5 et Fold5 ou le Samsung Galaxy Watch 6, mais la société sud-coréenne prépare déjà un autre de ses grands événements. Il s’agit ni plus ni moins que de la conférence des développeurs de Samsung, ou SDC, une conférence axée sur les avancées du logiciel des appareils Samsung.

Retour à San Francisco

Le SDC 2023 reviendra le 5 octobre prochain à San Francisco. Cet événement revient dans la ville américaine après les années exceptionnelles de pandémie qui ont soit entraîné l’annulation de l’événement, soit fait que sa tenue se déroule de manière numérique. Dans ce cas, avec une plus grande normalité établie, la conférence des développeurs de Samsung se déroulera normalement. De plus, ils l’ont annoncé avec cette publicité pleine de mystères sur YouTube et d’autres plateformes où ils invitent à s’inscrire pour y assister en personne ou en ligne :

Cet événement Samsung sera principalement axé sur le logiciel de ses appareils. Avec One UI 6 en progression dans ses phases bêta, il est probable qu’une partie de cette conférence se concentre sur les nouveautés apportées par le nouveau logiciel aux téléphones. Cependant, il y aura également plusieurs autres nouveautés et surprises dont on ne sait encore rien.

Un automne rempli d’événements

Il ne fait aucun doute que les prochaines semaines seront riches en nouveautés dans le monde de la téléphonie mobile. Le 12 septembre prochain, la keynote tant attendue d’Apple aura lieu, qui, sous l’appellation « Wonderlust », suscite de grandes attentes parmi les initiés et les personnes extérieures. De même, le 4 octobre, un jour avant le SDC, Google présentera au grand public sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 8.

Il reste moins d’un mois avant que Apple, Google et Samsung tiennent leurs événements respectifs, bien qu’ils feront également des présentations à des degrés différents. Alors que l’événement de la pomme mordue est le plus important qu’ils organisent chaque année et présenteront l’iPhone 15 ainsi que d’autres appareils, périphériques et accessoires, Google fera une présentation axée sur ses nouveaux téléphones et Samsung se concentrera sur les aspects logiciels.

