Ces écouteurs sans fil de Technics offrent une qualité sonore et une remise sur Amazon

Les écouteurs Technics EAH-AZ40E bénéficient d’une réduction d’environ 60 euros sur leur prix sur Amazon.

Les Technics EAH-AZ40E sont remisés de 40% sur Amazon

En général, la recherche d’écouteurs sans fil peut être épuisante, car il y a de nombreuses alternatives à des prix différents et avec une qualité plus que remarquable. C’est pourquoi, lorsque nous trouvons des offres sur ce type de produits, nous aimons les partager avec vous, car elles peuvent peut-être vous aider à trouver les écouteurs que vous recherchez. Dans ce cas, nous avons affaire à des écouteurs de la marque Technics.

Nous parlons des écouteurs Bluetooth entièrement sans fil Technics EAH-AZ40E, qui offrent une très bonne qualité sonore et un design confortable. Ces écouteurs sont généralement vendus au prix d’environ 149 euros, aussi bien sur leur site officiel que dans d’autres stores connus, y compris Amazon, où nous avons trouvé cette intéressante réduction de 40% pour une durée limitée.

Les écouteurs sans fil Technics EAH-AZ40E bénéficient d’une réduction de prix sur Amazon

Étant donné que ces écouteurs ont un prix recommandé de 149 euros et qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction de 40%, nous pouvons conclure que la réduction est de 60 euros. Autrement dit, les Technics EAH-AZ40E coûtent maintenant 89 euros sur Amazon grâce à cette offre que nous vous partageons. Cette réduction est certainement à prendre en compte si vous envisagez d’acheter de nouveaux écouteurs. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de leur livraison rapide et gratuite.

Les Technics EAH-AZ40E sont, comme nous l’avons déjà mentionné, des écouteurs Bluetooth sans fil équipés d’une chambre acoustique, d’un harmoniseur et de transducteurs de 6 mm, offrant ainsi un son clair et net, ce qui est certainement ce que vous recherchez dans de bons écouteurs. De plus, ils sont compacts et légers, ce qui les rend très confortables à porter, un facteur important pour des écouteurs, auquel contribuent également leurs embouts en silicone, parmi lesquels nous pouvons trouver 4 tailles différentes d’embouts pour ces écouteurs.

En point négatif, nous pouvons dire que ces Technics EAH-AZ40E n’ont pas de réduction de bruit active, bien qu’ils essaient de compenser cela avec leur sensation d’isolation, provoquée par leurs propres embouts. D’autre part, nous pouvons parler de leur autonomie, car ils offrent jusqu’à 7,5 heures de fonctionnement avec une seule charge, mais avec l’étui, ils peuvent durer jusqu’à 25 heures au total. Ils ont également une charge rapide, ce qui leur donne 90 minutes supplémentaires et ils sont résistants à la transpiration grâce à leur certification IPX4.

Avant de conclure, il est important de mentionner que ces écouteurs bénéficient d’une connectivité multipoint, ce qui nous permet de les associer à deux appareils simultanément. Nous pouvons également trouver le contrôle de l’assistant vocal Alexa et l’application audio Technics pour s’adapter aux modes de son. Cela dit, n’oubliez pas que les Technics EAH-AZ40E sont au prix de 89 euros sur Amazon grâce à leur réduction de 40%.

