La nouvelle arnaque pour voler des comptes WhatsApp, dénoncée par la Guardia Civil

Les criminels vous demanderont le code de vérification, ne le donnez pas.

Faites très attention à cette arnaque ou vous perdrez le contrôle de votre compte WhatsApp

La Guardia Civil a dénoncé sur son compte Twitter une nouvelle arnaque sur WhatsApp. Les criminels qui la pratiquent demandent le code de vérification aux utilisateurs de la plateforme de messagerie, leur permettant ainsi d’accéder à leurs comptes. C’est très dangereux car vous pouvez perdre le contrôle de votre profil WhatsApp et qu’ils usurpent votre identité via celui-ci.

Voici comment fonctionne cette arnaque et comment vous en défendre

L’arnaque commence lorsque vous recevez un message sur WhatsApp de quelqu’un se faisant passer pour l’équipe de support de la plateforme de messagerie. Ce sont en réalité des criminels qui vous demandent le code de vérification. Ils vous le demanderont sous prétexte d’une mise en garde, car ils essaieront de vous faire peur, en prétendant que votre compte a été volé et que leur donner le code de vérification est le seul moyen de le protéger et d’éviter sa fermeture imminente. L’urgence supposée pousse de nombreux utilisateurs à tomber dans le piège et à leur donner le code.

A ver si poniéndolo en grande y con el apoyo de vuestros RT conseguimos llegar a la mayor cantidad de gente posible:

⛔ NUNCA ❌ COMPARTAS ❌

CÓDIGOS DE VERIFICACIÓN CON NADIE #NoPiques, puedes perder tu cuenta pic.twitter.com/vjQBUHEbky — Guardia Civil (@guardiacivil) 3 septembre 2023

Une fois qu’ils en disposent, ils peuvent accéder à votre compte WhatsApp et en faire ce qu’ils veulent. Ils peuvent changer votre photo de profil, usurper votre identité ou envoyer des messages à tous vos contacts. C’est pourquoi vous ne devez jamais leur donner le code, car WhatsApp ne contactera jamais ses utilisateurs de cette manière. Gardez cela à l’esprit pour cette arnaque et les suivantes, car malheureusement, elles ont tendance à proliférer. C’est à l’utilisateur de contacter l’équipe technique, jamais l’inverse.

En ce qui concerne la façon dont ils obtiennent votre numéro pour vous demander le code de vérification. Ils essaient de se connecter avec votre compte, en obtenant vos informations à partir des réseaux sociaux ou via des pages de trafic d’informations. Il ne leur manque que le code de vérification pour accéder, c’est pourquoi ils vous le demandent. Celui-ci est envoyé automatiquement sur votre mobile lorsque vous essayez de vous inscrire à partir d’un appareil inconnu, il permet d’entrer car il arrive automatiquement sur votre appareil sous forme de SMs et vérifie votre identité. Cependant, le code de vérification n’est pas toujours nécessaire.

Ne leur donnez aucune information. En dehors de cela, il est conseillé de signaler le compte WhatsApp, ce que vous pouvez faire en appuyant sur les 3 points en haut à droite pour ouvrir un menu, puis en cliquant sur ‘Plus’ et ensuite sur ‘Signaler’. D’autre part, si votre compte WhatsApp a été volé, vous devez suivre les étapes indiquées dans la section « Comptes volés » sur le blog de la plateforme. Si vous soupçonnez que votre compte a été volé autrement, voici 5 indices pour le vérifier.



