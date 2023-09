Les plus recommandés : ces écouteurs Xiaomi avec une autonomie de 36 heures sont l’achat le plus intelligent

Ils sont très confortables, ont une excellente qualité audio, annulent le bruit et offrent 36 heures d’autonomie, c’est pourquoi nous les recommandons personnellement.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil de qualité qui ne coûtent pas cher, nous souhaitons vous recommander un modèle que nous avons personnellement testé. Il s’agit des Redmi Buds 4 Pro, des écouteurs offrant un excellent rapport qualité-prix. Nous les avons utilisés pendant plusieurs semaines, assez longtemps pour constater qu’ils sont très confortables, qu’ils offrent une très bonne qualité audio, qu’ils annulent précisément le bruit et que vous pouvez écouter de la musique avec eux pendant 36 heures sans avoir besoin du chargeur.

L’expérience positive offerte par ces Redmi Buds 4 Pro nous a déjà incités à les recommander en raison de leur prix de vente recommandé, 99,99 euros. C’est pourquoi ils sont un achat incontournable maintenant qu’ils tombent à 60 euros dans des stores comme Amazon et AliExpress. Il est difficile, voire impossible, de trouver des écouteurs de meilleure qualité pour le même prix. Gardez à l’esprit que les écouteurs Xiaomi sont également disponibles chez PcComponentes, Ebay et dans le store Xiaomi, bien que leur prix dépasse généralement les 70 euros ici.

L’analyse des Redmi Buds 4 Pro nous a permis de les connaître en profondeur, des informations que nous utilisons maintenant pour vous dire tout ce qu’ils vous offriront dans votre utilisation quotidienne.

Les écouteurs Xiaomi les plus recommandés pour seulement 60 euros

Sans aucun doute, avec ces Redmi Buds 4 Pro, vous obtiendrez l’un des meilleurs écouteurs sans fil de Xiaomi. Le premier aspect pour lequel ils se distinguent est leur design, car ils sont légers et très confortables lorsque vous les portez. Cela signifie que vous pouvez les utiliser pendant des heures sans ressentir de gêne. L’étui de charge est également compact, vous pourrez donc le ranger parfaitement dans vos poches. Gardez à l’esprit que les écouteurs sont résistants aux éclaboussures d’eau, mais pas l’étui.

Nous apprécions également beaucoup le travail de leurs pilotes dynamiques de 10 millimètres. Malgré leur prix, ces écouteurs offrent une très bonne qualité audio, vous pourrez donc profiter pleinement de la musique, des podcasts, des jeux ou des films lorsque vous les utilisez. Notez bien leur compatibilité avec le codec LDAC, généralement réservé aux écouteurs plus chers.

Nous avons également affaire à l’un des meilleurs écouteurs sans fil avec une annulation active du bruit. Une fois que vous aurez essayé cette technologie, vous ne pourrez plus vous en passer, car elle vous permet d’écouter l’audio sans être gêné par les bruits extérieurs. L’annulation réduit les bruits des personnes à la salle de sport, dans le bus public ou des voitures lorsque vous êtes dans la rue. De plus, il possède un mode de transparence très utile lorsque vous souhaitez entendre les sons qui vous entourent.

Vous pouvez acheter les Redmi Buds 4 Pro en toute tranquillité, car vous pourrez les utiliser avec tous vos appareils. Il vous suffit d’activer le mode d’appairage pour les connecter à votre téléphone portable, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS, à votre ordinateur, à votre tablette ou à votre console de jeux. La connexion se fait via Bluetooth, vous n’aurez donc pas à supporter les désagréments des câbles. Par ailleurs, les écouteurs ont des commandes tactiles, ce qui vous permet de contrôler la lecture sans avoir le téléphone à côté de vous.

Ces écouteurs Xiaomi peuvent également se vanter d’avoir une autonomie extrêmement longue. Si vous n’utilisez pas l’annulation du bruit, les Redmi Buds 4 Pro tiennent jusqu’à 9 heures d’écoute de musique consécutive, allant jusqu’à 36 heures avec l’étui de charge. Naturellement, cette autonomie sera réduite de quelques heures si vous préférez utiliser l’annulation du bruit. Il est important de souligner qu’ils ont une charge rapide, avec seulement 5 minutes de charge, vous obtenez 2 heures d’énergie.

En résumé, ces Redmi Buds 4 Pro prouvent qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plus de 100 euros pour des écouteurs sans fil offrant une expérience de qualité. N’oubliez pas que vous pouvez les acheter sur Amazon et AliExpress pour seulement 60 euros, vous économiserez donc 60 euros en plus de les obtenir.

