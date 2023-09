OnePlus 12 : de nouvelles images révélées révèlent un module de caméras avec un design plus attrayant

Le célèbre leaker OnLeaks a partagé des rendus du OnePlus 12 via MySmartPrice dans lesquels on peut voir que le module de caméras sera très similaire à celui de son prédécesseur, le OnePlus 11.

Ainsi seront les caméras arrière du OnePlus 12, selon un rendu récemment dévoilé

Alors que tous les regards sont tournés vers le lancement des nouveaux flagships de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui arriveront sur le marché le 4 octobre prochain, d’autres fabricants de smartphones Android travaillent également sur les détails de la présentation de leur nouvelle génération de terminaux haut de gamme, et l’un d’entre eux est OnePlus et son OnePlus 12, un téléphone haut de gamme qui sera dévoilé fin de cette année ou début de l’année prochaine.

Au cours de ces derniers mois, des rumeurs sur la conception et les caractéristiques du nouveau OnePlus 12 nous sont parvenues et maintenant, une récente fuite dévoile de nouvelles images, qui nous révèlent que le nouveau porte-étendard de OnePlus aura un module de caméras au design plus attrayant et continuiste que ce qui avait été initialement dévoilé.

Voici à quoi ressemble le futur OnePlus 12 dans de nouvelles images réelles révélées

Le leaker populaire OnLeaks a partagé via MySmartPrice quatre nouveaux rendus du futur OnePlus 12, basés sur des images réelles d’une unité de pré-production.

Ces images, que nous vous laissons ci-dessus, confirment que le OnePlus 12 aura un design différent de ce qui avait été précédemment dévoilé, en particulier en ce qui concerne le module de caméras. Dans les premiers rendus, nous avons vu un module de caméras avec deux capteurs en haut, le troisième en bas dans une bosse en acier inoxydable, et le logo de Hasselblad entre eux, mais ces nouvelles images nous montrent un module sans cette bosse, avec les trois capteurs intégrés de manière circulaire, avec un espace vide dont nous ne savons pas encore ce dont il s’agit et avec la lettre « H » de Hasselblad située à gauche du module entre deux des capteurs photographiques.

Dans ces images, vous pouvez également voir que le OnePlus 12 sera doté d’un trou centré sur l’écran où se trouvera une caméra selfie de 32 mégapixels, avec les boutons d’alimentation et le classique « Alert Slider » de la marque situés sur le côté droit et avec les boutons de volume haut et bas à gauche.

En ce qui concerne les spécifications du OnePlus 12, on s’attend à ce que ce nouveau porte-étendard dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, d’un système de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle également de 50 mégapixels et d’un capteur de type périscope de 64 mégapixels, en l’occurrence le Omnivision OV64B, et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec charge rapide filaire de 120 W et charge rapide sans fil de 50 W.

