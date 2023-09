Grandes nouvelles : voici tous les appareils de la famille Xiaomi 12 sur lesquels MIUI 15 basé sur Android 14 est déjà en phase de test

Comme beaucoup d’entre vous le rappelleront, nous vous annoncions hier que Xiaomi a commencé à déployer en Chine les premières versions de MIUI basées sur Android 14, un logiciel qui non seulement arrivera sur les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13, mais sera également présentes sur un grand nombre de terminaux comme par exemple la gamme des Xiaomi 12.

En réalité, comme nous avons pu le savoir grâce à Xiaomiui, la société asiatique est déjà en phase de test pour pouvoir introduire la prochaine version de MIUI 15 basée sur Android 14 sur un nombre assez important d’équipements de la série Xiaomi 12 sous la version V23.9.6, une nouvelle fantastique car tous pourront être mis à jour une fois que ce logiciel sera déployé de manière officielle.

Voici tous les terminaux de la famille Xiaomi 12 qui pourront être mis à jour vers MIUI 15

Grâce à ces informations, nous avons également pu apprendre que ces appareils bénéficieront non seulement du changement de version d’Android avec les avantages de performances et d’optimisation que cela implique, mais pourront également profiter d’une interface MIUI renouvelée avec de nombreuses nouveautés qui restent à découvrir.

Bien sûr, cette phase de test est essentielle pour garantir la stabilité et la fiabilité de la mise à jour, les développeurs étant actuellement en phase de détection et de correction des erreurs avant sa sortie stable. Cette sortie devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l’année 2024, bien qu’il soit probable que les versions mondiales puissent arriver un peu plus tard.

Cela dit, nous allons maintenant vous fournir la liste complète des téléphones de la série Xiaomi 12 qui pourront être mis à jour vers cette nouvelle version afin que vous puissiez vérifier si votre modèle en réalité partie ou non. Bien sûr, il est possible que d’autres smartphones soient ajoutés ultérieurement, mais à ce jour, voici toutes les informations que nous pouvons vous donner :

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :