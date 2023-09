Ce Samsung Galaxy A est le premier téléphone à recevoir la mise à jour Android de septembre 2023

La mise à jour de sécurité de septembre arrive déjà sur les Samsung Galaxy A14 5G de Malaisie avec la version du firmware A146PXXU4BWH4.

Le Samsung Galaxy A14 5G est le premier téléphone à être mis à jour avec le correctif de sécurité de septembre 2023

Encore une fois, Samsung a commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité Android, correspondant au mois en cours, sur ses terminaux, même avant que Google n’ait publié le bulletin de sécurité annonçant l’arrivée de la mise à jour de sécurité Android de septembre.

Ainsi, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, ce n’est pas l’un des derniers fleurons de Samsung qui reçoit la mise à jour Android de septembre en premier, mais l’un de ses derniers modèles de la gamme Galaxy A, le Samsung Galaxy A14 5G.

Le Samsung Galaxy A14 5G est le premier appareil de la marque à recevoir le correctif de sécurité de septembre

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les Galaxy A14 5G de Malaisie avec la version du firmware A146PXXU4BWH4, et il est prévu qu’elle arrive sur les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité Android pour les Galaxy A14 5G comprend le correctif de sécurité de septembre 2023, qui résout un total de 62 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité. Parmi elles, 4 ont été classées comme « critiques », 19 ont été signalées comme étant d’importance élevée et le reste a été catalogué comme modéré ou faible.

De plus, ce correctif de sécurité corrige également un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en accédant au menu Paramètres de votre Galaxy A14 5G et en cliquant sur l’option Mise à jour logicielle.

Une fois qu’elle sera disponible, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy avec le dernier correctif de sécurité Android.

