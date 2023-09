Le POCO F5 de 12 Go de RAM se casse comme jamais, 346 euros pour cette bête

Il possède un matériel et un comportement haut de gamme, mais il est encore classé dans la gamme moyenne.

Le POCO F5 est l’un des meilleurs smartphones de 2023 et cela peut être affirmé avec certitude.

Si vous cherchez à avoir un smartphone haut de gamme pour peu d’argent, c’est votre chance. Vous pouvez obtenir le POCO F5 avec 8/256 Go pour 316 euros ou payer 346 euros pour le modèle 12/256 Go sur AliExpress Store. Ce téléphone de la marque chinoise est un téléphone haut de gamme avec un matériel très puissant, un grand écran et un très bon appareil photo. Vous pouvez le choisir en noir ou en bleu.

De plus, il est arrivé sur le marché avec Android 13 dans ses entrailles, il n’est donc pas surprenant qu’il reçoive Android 14 très bientôt. Lorsque nous avons fait l’analyse du POCO F5, nous pensions qu’il suivrait les traces du POCO F4, mais il a évolué de manière spectaculaire. Si je devais acheter un haut de gamme pour un peu plus de 300 euros, je penserais à ce smartphone en premier lieu.

Procurez-vous un excellent haut de gamme bon marché à un prix juste.

L’offre du POCO F5 sur AliExpress dans ses deux versions est scandaleuse, puisque sur Amazon vous avez la version de base pour 379 euros, le même prix que sur le site de Xiaomi. C’est une excellente opportunité d’obtenir un très bon téléphone, avec un présent et un futur, pour beaucoup moins que ce que vous attendiez.

Tout d’abord, ce POCO F5 est un téléphone puissant, mais vraiment puissant, et cela grâce à ce qu’il cache sous le capot. Il intègre le processeur Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, une bête de 4 nm et de 2,91 GHz de vitesse. On peut lui ajouter 8 ou 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go dans les deux versions. Ses performances sont spectaculaires et atteignent les 1 134 000 points dans le test Antutu.

Par ailleurs, il dispose d’un design assez agréable et d’un corps mince en polycarbonate de 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 181 grammes. Son poids est surprenant car il intègre un écran Amoled de 6,67 pouces, une grande taille. Il a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, une luminosité maximale de 1000 nits, HDR10+, Dolby Vision et une protection Gorilla Glass 5. Il a une apparence spectaculaire.

Son aspect photographique se distingue également pour plusieurs raisons : il intègre un capteur principal Omnivision de 64 MP avec stabilisateur optique de l’image, un grand angle Sony IMX355 et une lentille macro. Il peut enregistrer en 4K à 60 fps sans problème ainsi que prendre des photos en HDR spectaculaires. Son objectif frontal est un Samsung de 16 MP avec d’excellents résultats.

Nous avons une batterie de 5000 mAh capable de nous offrir une utilisation d’environ deux jours complets, et une charge rapide de 67 W. Au niveau de la connectivité, c’est l’un des téléphones les plus complets qui existent : compatible avec les réseaux 5G, NFC pour les paiements sans contact, infrarouges pour pouvoir contrôler certains appareils à distance, Bluetooth 5.3 à faible consommation, WiFi 6, possibilité d’utiliser deux cartes SIM et GPS pour se déplacer de manière précise.

