C’est de Xiaomi, il a exactement ce dont tu as besoin et il coûte seulement 149 euros

Le smartphone chinois baisse de prix dans la boutique officielle de Xiaomi, mais seulement pour une durée limitée.

L’écran du POCO M5s.

Moins de 150 euros. C’est ce que vous devez payer pour vous offrir un téléphone complet et équilibré avec lequel vous n’aurez rien à envier. Xiaomi casse le prix du POCO M5s, il est à votre portée pour seulement 149 euros. Il n’y a pas de frais de livraison, vous l’aurez chez vous en quelques jours seulement.

Le téléphone Xiaomi est sorti en vente pour un peu plus de 229 euros, vous avez une bonne occasion devant vous. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter de votre quotidien, il n’y a pas d’erreur. Pour moins de 200 euros, c’est toujours l’une de mes meilleures recommandations.

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

Le dos attrayant du téléphone chinois ne vous laissera pas indifférent, il est coloré et possède un grand module dans lequel se trouvent ses caméras. Son écran quant à lui atteint 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et se déplace en douceur grâce à ses 90 Hz de rafraîchissement.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Sous son joli châssis, le Helio G95 fabriqué par le géant chinois MediaTek. C’est un bon processeur que nous avons eu l’occasion de tester à de nombreuses reprises, vous n’aurez pas de problèmes avec lui. De plus, vous obtenez le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’espace ne sera pas un inconvénient.

Et qu’en est-il des caméras ? Le POCO M5s est livré avec 4 capteurs que vous pourrez exploiter où que vous alliez. Il dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’une caméra pour le mode portrait et d’un capteur macro. Ils vous surprendront, ils donnent de bons résultats.

➡️ Voir l’offre POCO M5s

Si vous recherchez un smartphone complet à moins de 200 euros, ce POCO M5s est l’une des options les plus originales. Non seulement vous aurez un design qui attire l’attention, mais vous pourrez également profiter de bonnes performances pendant longtemps. Allez-vous attendre que cette offre disparaisse ?

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être d’intérêt pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

