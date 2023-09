Ce navire amiral Xiaomi a tout et baisse de 250 euros, mais seulement pour une durée limitée

Le smartphone chinois est l’un des meilleurs haut de gamme de l’année, un véritable monstre dont vous ne manquerez de rien.

Les caméras du Xiaomi 13.

Une des meilleures créations de Xiaomi est en promotion sur Amazon, c’est votre grande opportunité. Nous parlons du Xiaomi 13, un monstre capable de tout qui baisse de 250 euros. Gardez à l’esprit que vous obtenez sa version mondiale, bien sûr, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et en plus, grâce à Amazon, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Si vous l’aviez acheté le jour de sa sortie, vous auriez payé un prix respectable de 999 euros, cette offre n’est pas ridicule. Vous avez la possibilité d’économiser beaucoup d’argent et d’obtenir un bijou qui vous accompagnera chaque jour pendant des années. Voici le navire amiral chinois.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi

Vous profiterez au maximum de votre contenu préféré sur l’un des meilleurs écrans du marché. L’écran de ce Xiaomi atteint 6,36 pouces et regorge de couleurs, c’est tout simplement génial. De plus, il se déplace avec une fluidité maximale grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous serez accroché.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne

Écran OLED de 6,36″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Vous ne manquerez pas de puissance, son cerveau est un véritable costaud. Nous parlons du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 avec lequel vous pourrez aller à toute vitesse même avec les jeux et applications les plus exigeants. Il est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intéressants, c’est un véritable monstre.

A l’arrière de notre protagoniste, 3 caméras avec lesquelles vous pourrez vous démarquer partout. Le smartphone chinois intègre un capteur principal de 54 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. N’oublions pas sa caméra frontale, avec 32 mégapixels pour vos selfies.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 13 (256 Go)

Une véritable bête Xiaomi est à votre portée avec une réduction brutale, devez-vous vraiment y réfléchir ? Vous ramenez à la maison un smartphone avec lequel vous pourrez tout faire, vous volerez chaque jour pendant des années. Ce n’est pas un appareil bon marché, je suis conscient, mais pour moins de 750 euros, cela vaut vraiment le coup.

