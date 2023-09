Ne pense même pas à acheter des AirPods maintenant: attends une semaine avant de le faire

Il y aura certainement de nombreuses offres, mais il est également certain que vous devrez vous procurer un câble ‘Lightning’ qui dira adieu au profit de l’USB-C avec la prochaine génération d’Apple.

La famille des écouteurs AirPods d’Apple, dans une image promotionnelle.

Utiliser des Apple AirPods sous Android n’est pas vraiment à la mode parmi les utilisateurs de l’écosystème Google, bien que nous reconnaissions que les écouteurs true-wireless du géant de Cupertino font partie des meilleurs de l’industrie, s’ils n’utilisaient pas un câble spécial pour leur chargement.

C’est là leur principal problème, car personne ne voudra utiliser un câble Lightning en plus de l’USB-C uniquement pour charger des écouteurs qui ont été achetés dans les derniers jours ou semaines précédant une mise à jour très attendue, qui, si tout concorde presque certainement, sera lancée le 12 septembre 2023, en même temps que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Ce n’est donc pas le meilleur moment pour acheter un appareil Apple, sauf pour les offres qui seront sûrement proposées ces jours-ci. Toutefois, comme nos collègues de Android Authority nous l’ont dit, acquérir maintenant des AirPods signifiera devoir utiliser pour toujours un câble Lightning qui dira bientôt adieu au profit de l’USB-C standard pour se conformer aux réglementations européennes.

Comme nous l’avons dit, l’événement Apple est programmé pour le mardi 12 septembre, et lors de cet événement, il devrait être annoncé la nouvelle génération des iPhone 15 qui devrait être la première à intégrer une connectique USB-C standard, ce qui impliquera évidemment de renouveler également les accessoires principaux du smartphone.

Et il est clair qu’ Apple ne peut pas permettre que ses utilisateurs aient un iPhone avec un port USB-C tandis que les AirPods continuent de se charger avec leur câble Lightning caractéristique (et propriétaire). Cela impliquerait de toujours devoir transporter deux câbles pour deux gadgets qui sont parfaitement complémentaires.

Il n’y a pas d’informations officielles ou non officielles, mais toutes les sources s’accordent à dire qu’Apple renouvellera ses iPhone et ses AirPods pour mettre en place un chargeur USB-C que la Commission européenne a imposé comme norme, du moins sur nos marchés.

Cela est déduit par des sources proches d’Apple qui n’ont pour l’instant rien révélé ni de détails officieux, mais qui ont tous les médias en phase parlant des premiers iPhone 15 avec USB-C accompagnés de leurs nouveaux AirPods Pro adéquats avec le même connecteur standard.

Certains disent que peut-être les écouteurs ne seront pas renouvelés, seul l’étui de charge et de transport le sera, ce qui serait finalement identique et conserverait les caractéristiques connues, mais en intégrant l’USB-C dans leur composition.

Même dans le cas où vous auriez un iPhone plus ancien et que vous ne prévoyez pas de le changer, ce qui rendrait logique l’achat d’écouteurs avec ‘Lightning’, attendez après l’événement, car il y aura sûrement des offres très agressives.

Si vous ne voyez pas les avantages de disposer d’un port USB-C, vous êtes effectivement dans le monde Apple, où le connecteur standard est présent sur certains appareils, mais résiste pour l’instant sur les iPhone et ses accessoires. Dans tous les cas, cela est extrêmement important pour nous permettre de charger n’importe quel appareil avec un seul chargeur et un seul câble, quelque chose dont beaucoup d’entre nous bénéficient déjà et qui devrait effectivement devenir une réalité dans toute l’industrie électronique.

Et même si vous voulez profiter des offres parce que vous avez un iPhone plus ancien avec Lightning et que vous ne prévoyez pas de le mettre à jour dans les prochaines années, n’achetez pas encore des AirPods, car après l’événement, il y aura des offres beaucoup plus agressives pour les écouteurs avec le câble propriétaire d’Apple… Ayez de la patience !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :