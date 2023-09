HUAWEI FreeBuds SE 2 : nouveau design et plus d’autonomie pour les nouveaux écouteurs bon marché de la marque

Les HUAWEI FreeBuds SE 2 sont maintenant disponibles en France à moins de 50 euros.

Les nouveaux HUAWEI FreeBuds SE 2 dans leurs deux tonalités disponibles : bleu et blanc

Malgré les sanctions imposées par les États-Unis qui ont entraîné une diminution des ventes en Europe à des niveaux historiquement bas, la société chinoise continue de lancer de nouveaux appareils sur le marché. Ainsi, après avoir présenté en Chine son nouveau flagship, le Huawei Mate 60 Pro, HUAWEI vient de lancer mondialement ses nouveaux écouteurs sans fil bon marché, les HUAWEI FreeBuds SE 2.

Les principales nouveautés des HUAWEI FreeBuds SE 2 par rapport à leurs prédécesseurs, les HUAWEI FreeBuds SE que nous avons analysés en profondeur il y a un an, sont qu’ils adoptent un design renouvelé sans coussinets et améliorent l’autonomie à la fois des écouteurs et de l’étui de charge.

HUAWEI FreeBuds SE 2 : toutes les informations

HUAWEI FreeBuds SE 2, fiche technique Caractéristiques Dimensions Écouteurs : 33,66 mm × 17,83 mm × 18,13 mm (Hauteur x Largeur x Longueur)

Étui : 50,40 mm × 50,31 mm × 23,40 mm (Hauteur x Largeur x Longueur) Poids 3,8 grammes par écouteur

33 grammes pour l’étui de charge Audio Haut-parleur de 10 mm

Suppression du bruit lors des appels Bluetooth et connexion Bluetooth 5.3

Portée jusqu’à 10 mètres

Appariement instantané avec EMUI 10 ou supérieur Batterie Écouteurs : 41 mAh

Étui : 510 mAh Autonomie 9 heures pour les écouteurs seuls et 40 heures en utilisant l’étui Charge 1 heure et 50 minutes via USB Type C

1 heure dans l’étui Autres détails Résistance à l’eau IP54

Connexion avec Huawei AI Life

Commandes tactiles Prix de départ 49,90 euros

La principale différence des HUAWEI FreeBuds SE 2 par rapport à leurs prédécesseurs se trouve dans leur apparence, car bien qu’ils suivent une ligne esthétique similaire, cette deuxième version des FreeBuds SE a modifié le design à la fois des écouteurs et de l’étui de charge.

Ainsi, les écouteurs abandonnent les coussinets traditionnels et adoptent une tige plus droite, adoptant une esthétique plus similaire aux AirPods d’Apple qu’aux HUAWEI FreeBuds SE d’origine.

Quant à l’étui de charge, les HUAWEI FreeBuds SE 2 abandonnent la forme ovale et étroite de leurs prédécesseurs pour opter pour un étui au design plus moderne, en forme de boîtier de fil dentaire.

La deuxième grande nouveauté des HUAWEI FreeBuds SE 2 est une nette amélioration de l’autonomie par rapport à la génération précédente, car cette deuxième version promet 9 heures de batterie pour les écouteurs seuls et 40 heures d’autonomie en utilisant l’étui de charge, contre 6 heures de batterie pour les écouteurs seuls et 24 heures d’autonomie en utilisant l’étui de charge des HUAWEI FreeBuds SE.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, il convient de souligner que ces nouveaux écouteurs sans fil sont dotés d’un haut-parleur de 10 millimètres qui offre une excellente qualité sonore et améliorent la technologie Bluetooth de leurs prédécesseurs en passant de la norme 5.2 à la 5.3 et en augmentant la certification de résistance à l’eau à IP54. De plus, les HUAWEI FreeBuds SE 2 disposent également d’une annulation du bruit active lors des appels et de commandes tactiles sur les écouteurs.

HUAWEI FreeBuds SE 2 : disponibilité et prix

Les HUAWEI FreeBuds SE 2 sont déjà disponibles à l’achat en France dans deux couleurs : bleu et blanc, sur la boutique officielle du fabricant pour un prix officiel de 49,90 euros, un coût très similaire à celui de leurs prédécesseurs à leur lancement.

