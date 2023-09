Ce spectaculaire OnePlus haut de gamme revient à son prix minimum, 369 euros

Il s’agit de l’un des meilleurs smartphones de l’année dernière avec un puissant processeur Qualcomm.

Un des aspects frappants de ce OnePlus 10T est son appareil photo et la nouvelle puce V1+ qui améliore les images et les vidéos.

Voulez-vous l’un des téléphones qui seront bientôt mis à jour vers Android 14 pour très peu d’argent? Et si je vous dis que c’est un téléphone haut de gamme avec un excellent appareil photo arrière, encore mieux, non? Aujourd’hui, lors de la deuxième étape d’AliExpress, nous avons vu le OnePlus 10T à 369 euros, atteignant à nouveau son prix historique minimum. Pour 10 euros de plus, il est également disponible sur Miravia.

Si vous avez besoin d’avoir un téléphone puissant, bien construit, avec un système photo exceptionnel et une charge ultra-rapide, ce OnePlus 10T, que nous avons pu analyser à l’époque, est une merveilleuse idée d’achat. Il s’agit d’une version similaire au OnePlus 10 Pro et qui n’a rien à envier au nouveau OnePlus 11.

Obtenez le OnePlus 10T pour 369 euros livré chez vous

Le OnePlus 10T est un téléphone robuste, rempli de spécifications haut de gamme et beaucoup d’entre elles sont premium. Avec sa finition en plastique et en verre, ce téléphone a une épaisseur de 8,8 mm et un poids de 203 grammes. Il est solide et très bien fini en main. 88% de sa façade est occupée par son énorme écran de 6,7″ et une résolution Full HD+ qui est magnifique.

Le panneau Amoled a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui peut être ajusté selon vos préférences et votre utilisation. Il a un contraste très élevé, comme tous les écrans Amoled et Oled, il est compatible avec le HDR10+ et est protégé par Gorilla Glass 5. Il intègre également un microphone pour l’annulation du bruit lors des appels et des enregistrements vidéo, ainsi que 2 haut-parleurs.

Le moteur de ce OnePlus 10T est le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, une combinaison explosive entre une puce de 4 nm, des vitesses allant jusqu’à 3,2 GHz et la puce graphique Adreno 730 turbo boostée à 875 MHz. De plus, il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage interne UFS 3.1. Tout cela pour des performances exceptionnelles avec un score Antutu de plus d’un million de points.

Son appareil photo se distingue grâce à la puce V1+ de OnePlus, qui améliore de manière remarquable les résultats des photos et vidéos. Il dispose d’un triple appareil photo Sony de 50 MP f/1.8 avec stabilisateur optique, grand-angle et macro, capable d’enregistrer en 4K à 60 images par seconde de manière stable. Sa caméra frontale Samsung de 16 MP prend de superbes photos de portrait et des vidéos incroyables.

La batterie de 4800 mAh intégrée à ce OnePlus permet une puissance de charge allant jusqu’à 150 W (chargeur inclus dans la boîte), ce qui signifie que nous aurons 100% d’énergie en moins de 20 minutes. Son autonomie est d’un jour et demi à deux jours complets, selon votre utilisation.

Enfin, la connectivité de ce OnePlus 10T est totale, avec sa compatibilité 5G, NFC pour les paiements mobiles, le WiFi 6 pour une connexion stable et rapide, le Bluetooth 5.2, le GPS de haute précision et la possibilité d’utiliser Dual SIM avec deux Nano SIM.

