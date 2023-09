Ces 2 téléphones Samsung ne recevront plus de mises à jour de sécurité

Samsung prive les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ de mises à jour.

Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ sont deux des terminaux haut de gamme les plus emblématiques de la marque coréenne

Comme d’habitude, Samsung a déjà commencé à déployer le dernier correctif de sécurité Android, correspondant au mois en cours, sur ses smartphones haut de gamme les plus récents, mais cela signifie également que d’autres appareils plus anciens arrivent à la fin de leur cycle de support après quatre ans de vie.

C’est le cas des emblématiques Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+, qui, comme nous le confirme SamMobile, cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité à partir de ce mois-ci.

La série Galaxy Note 10 se retrouve sans mises à jour de sécurité

Récemment, Samsung a mis à jour son site web de support, confirmant ainsi que les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ ne recevront plus de nouvelles versions d’Android ni de mises à jour de sécurité.

Ainsi, les Galaxy Note 10 atteignent la fin de leur cycle de support officiel avec le correctif de sécurité de juillet, car ils recevaient des mises à jour trimestrielles. Curieusement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite, qui est sorti un peu plus tard que ses deux grands frères, continuera de recevoir des mises à jour de sécurité tous les trois mois.

Il convient de rappeler que les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ sont arrivés sur le marché au milieu de l’année 2019 avec Android 9 à bord, début 2020, lorsque le Galaxy Note 10 Lite est arrivé, ils ont reçu Android 10, fin 2021, ils ont été mis à jour vers Android 11 et un an plus tard, ils ont reçu leur dernière mise à jour du système d’exploitation avec Android 12, car ces deux terminaux n’étaient plus éligibles à la version la plus récente à ce jour, Android 13.

Quoi qu’il en soit, il est appréciable qu’une marque comme Samsung continue de mettre à jour ses smartphones haut de gamme quatre ans après leur lancement, et cela pousse d’ailleurs d’autres grands fabricants de smartphones comme Google ou Xiaomi à envisager d’étendre leur politique de mises à jour pour se mettre au niveau de la marque coréenne.

