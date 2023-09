Le nouvel chargeur GaN de Xiaomi de 67W : tout ce que vous devez savoir

À la recherche de la charge maximale en termes de temps, de transfert et de sécurité, Xiaomi a décidé de miser sur les chargeurs GaN. Et aujourd’hui, il a présenté son nouveau modèle, qui offre une charge rapide de 67W pour ses Xiaomi, Redmi et POCO. Une technologie qui, associée à ses batteries, peut charger votre téléphone à 100% en environ 35 minutes.

Les chargeurs GaN (abréviation de nitrure de gallium) sont environ trois fois plus efficaces que ceux en silicium lorsqu’il s’agit de convertir l’énergie en électricité, et ils sont également beaucoup plus petits et portables, ce qui leur permet de charger les téléphones dix fois plus rapidement qu’un chargeur classique. Le GaN est résistant aux hautes températures, de sorte que les chargeurs durent beaucoup plus longtemps et réduisent la chaleur émise par le dispositif.

Xiaomi 67W GaN charger

Les chargeurs actuels incluent des systèmes de surveillance active qui régulent l’alimentation en courant pendant que la batterie se charge, minimisant ainsi les problèmes que nous venons de mentionner. Et parmi eux, utilisant la technologie GaN, se trouve le chargeur GaN Xiaomi 67W, le nouveau chargeur de l’entreprise compatible avec la charge rapide intégrée UFSC.

Le Xiaomi 67W GaN a un boîtier blanc et arrondi mesurant 32,2 x 32,2 x 50,3 mm, et à première vue, il est déjà remarquablement 40% plus petit que les chargeurs Xiaomi actuels. L’étiquette 67W indique la puissance de sortie du chargeur, qui dispose d’un unique port de sortie USB-C et d’une fiche fixe. Le chargeur prend en charge cinq réglages de tension de sortie fixes :

5V3A

9V3A

12V2

25A

15V3A

20V3

25A

Efficacité et durabilité pour 21 euros

Ce chargeur prend également en charge un réglage de tension PPS de 11V6.1A et la charge rapide de 67W propre à Xiaomi. De plus, il est compatible avec le protocole de charge rapide UFCS 1.0, ce qui lui permet de fournir une charge rapide pour d’autres téléphones que ceux de Xiaomi, ce qui le rend encore plus intéressant et polyvalent. Le pack comprend également un câble de charge rapide de 1,5 mètre avec les deux extrémités de type USB-C et 6 A avec un connecteur CC.

Et le prix ? Eh bien, comme c’est toujours le cas avec Xiaomi, il est très abordable : Le 67W GaN est déjà disponible à l’achat en Chine via Xiaomi Mall au prix de 169 yuans (21,55 euros au taux de change actuel). De plus, vous pouvez acheter le câble de charge seul sur le site web de Xiaomi pour 69 yuans (9 euros).

Allons-nous le voir arriver en Europe ? Nous avons des smartphones Xiaomi compatibles avec la charge rapide de 67W, donc ce serait un excellent complément.

Source | Gizmochina

