Cette page curieuse te dit quels sont les noms de rues les plus fréquents dans chaque pays du monde

Par exemple Ramón y Cajal et Cervantes sont respectivement les deuxième et troisième personnages qui ont donné leur nom à plus de rues en Espagne, mais qui est le premier ?

Quel est le personnage qui a donné son nom à plus de rues en France ? Il ne s’agit pas d’une astuce de Google Maps, mais plutôt de ce site web qui vous permet de répondre à cette question, ainsi qu’à son équivalent pour d’autres nations à travers la planète. Il s’appelle Ulitza et recueille les rues dont les noms sont des personnes (éponymes), les classant par fréquence. De cette manière, vous pourrez savoir quel est le personnage qui a donné son nom à plus de rues dans votre pays.

Qui est qui ?

Ce site web vous permet également de savoir qui était cette personne et pourquoi elle est connue. Il ne nous sert à rien de connaître le nom d’un personnage historique si nous ignorons la raison pour laquelle il est célèbre. Cependant, Ulitza ne se limite pas aux personnages réels, en chair et en os, qui ont habité la Terre, mais inclut également des personnages fictifs. Cependant, ils doivent être suffisamment connus et avoir au moins une rue à leur nom.

Ulitza.net

Pour utiliser ce site web, il vous suffit de cliquer sur le lien situé au-dessus de ce paragraphe. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous serez redirigé vers le site. Il est uniquement disponible en anglais, mais nous vous guiderons tout au long du processus, bien que vous n’ayez pas besoin d’une grande aide, car il est très intuitif. Il fonctionne aussi bien sur mobile que sur ordinateur et répertorie les rues de nombreux pays, bien qu’il en manque certains, comme la Chine ou le Japon.

Sur la première page, vous verrez différents noms, mais ce qui nous intéresse, c’est le menu situé en haut. Ici, vous verrez les 5 continents. Pour voir les rues d’un pays spécifique, car cela ne fonctionne que par pays et non par régions ou territoires, cliquez sur le continent qui abrite cette nation. Ensuite, une liste de tous les pays appartenant à ce continent s’affichera. Enfin, choisissez celui qui vous intéresse.

Pour cet essai, nous avons cliqué sur la France (qui apparaît comme « Spain »). En le faisant, les personnages qui ont donné leur nom à plus de rues sont affichés du plus au moins. Si vous ne connaissez pas l’un d’entre eux, ou si vous souhaitez en savoir plus sur lui, cliquez sur son nom pour être redirigé vers sa page Wikipedia, un site qui a récemment modifié son design pour la première fois en 10 ans.

La personne responsable de la conception du site web a annoncé sa création sur le forum Hacker News, sous le pseudonyme de molteaunu. Selon lui, cette tâche éducative a commencé lorsqu’il a ressenti le désir de savoir quelles rues étaient les plus populaires dans le pays où il vit. Ensuite, son intérêt s’est étendu à ses pays voisins, puis au reste du monde. Pour cela, il a utilisé la base de données d’OpenStreetMap, un site web qui agit comme un wiki des rues, où il est possible de trouver des informations sur les rues du monde entier, des voies de circulation à leur code postal ou à la vitesse maximale autorisée.

