Le sombre secret découvert sur Google Maps : l’image grotesque bouleverse les personnes et Google l’obscurcit

Face à la consternation causée sur les réseaux sociaux, Google a flouté ce que l’homme portait.

Un homme porte un paquet étrange sur Google Maps

Google Maps est l’un des paris les plus intéressants pour tous ceux qui soutiennent une profonde exploration urbaine depuis le confort absolu de leur foyer. Beaucoup de gens se contentent de chercher les curiosités qu’ils peuvent trouver dans leur ville ou dans les environs. Parfois, on peut trouver des choses très folles. Cependant, un sombre secret a été révélé qui a fait réagir Google au point de flouter l’image pour éviter toute détresse supplémentaire. L’image parle d’elle-même et vous pouvez la voir ci-dessous sans censure.

Le secret le plus sombre de Google Maps

Le média New York Post a relayé l’un des événements les plus viraux que Google Maps nous a légués ces dernières années : un homme marche tranquillement le long d’une route avec son vélo. Le problème est qu’il transporte une charge sur son vélo qui est assez délicate puisqu’elle a tout l’air d’un cadavre.

Les premiers à s’en rendre compte étaient quelques utilisateurs de Facebook de différentes communautés, car généralement beaucoup de personnes partagent leurs captures d’écran de Google Maps pour montrer des endroits drôles ou des événements malheureux comme celui-ci. Les alarmes ont rapidement été déclenchées et la controverse n’a cessé de croître compte tenu de la complexité de la situation.

Quoi qu’il en soit, il est vrai qu’on ne peut pas spéculer plus que nécessaire sur ce que cet homme transportait. Il est vrai qu’il a la forme d’un cadavre enveloppé dans divers chiffons. Cependant, nous ne pouvons pas l’affirmer avec certitude, car il pourrait s’agir d’objets distincts qui pourraient sembler, à première vue, être un cadavre. En réalité, l’homme a l’air très calme, sans montrer une grande inquiétude pour ce qu’il transporte, il pourrait donc s’agir de tout autre chose.

En réalité, certains utilisateurs de Facebook ont plaisanté sur la question :

Imaginez-vous marcher avec un cadavre sur la route et voir la voiture de Google avec toutes les caméras qu’elle a.

La question n’a pas encore été résolue, mais Google a jugé bon de flouter l’image pour que personne ne spécule davantage sur le sujet. Certains utilisateurs ont amélioré l’image et affirment que l’homme a du sang sur ses bottes ou même que ses phalanges sont ensanglantées.

Quoi qu’il en soit, au cas où vous auriez encore des doutes sur ce qu’il s’agit vraiment, vous pouvez le spéculer vous-même et voir ce qui est vrai en vous rendant sur Google Maps via le lien suivant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :