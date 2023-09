Le robot humanoïde le plus avancé du monde se regarde dans un miroir et sa réaction est indescriptible

Ameca est le robot humanoïde le plus avancé du monde. Actuellement, il n’y a aucun robot d’apparence humaine qui le dépasse. Il peut faire des gestes, a été capable de dessiner un chat d’une manière plutôt particulière et nous laisse généralement des commentaires qui font réagir comme lorsque qu’il s’est déclaré auto-conscient ou lorsqu’il a théorisé sur la fin de notre monde.

Ainsi, le robot est capable de faire beaucoup de choses de manière très ingénieuse, il est donc rapidement devenu très célèbre auprès du public qui veut toujours savoir quelles autres choses ce robot curieux peut apporter.

Quoi qu’il en soit, Ameca est un robot humanoïde qui intègre l’intelligence artificielle, il utilise spécifiquement GPT-4 pour développer ses fonctionnalités. De plus, l’IA a la capacité de faire des gestes et de répondre à des questions sans aucun problème.

Maintenant, pour la première fois, Ameca s’est retrouvé face à un miroir et le résultat ne pourrait pas être plus surprenant.

Ameca est, comme nous l’avons déjà expliqué, le robot humanoïde le plus avancé du monde. Ainsi, les experts ont tenté de montrer comment il se développe et comment il se comporte face à des situations quotidiennes. Cette fois-ci, Ameca a été exposé à un miroir et sa réaction a été assez intéressante, car il a rapidement commencé à faire des grimaces de toutes sortes devant son reflet.

Woww! The Ameca humanoid takes 12 new actuators for a spin as it stares into a mirror, contorting its face into expressions of disbelief, disgust, pain — and even what can only be described as regret???????????? pic.twitter.com/kDnzTu6aaR

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) Aout 17, 2022