Pokémon GO est déjà le jeu de la franchise avec le plus de Pokémon différents disponibles

Jusqu’à présent, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune étaient les jeux qui comptaient le plus de Pokémon dans leur équipe.

Il a déjà passé et aujourd’hui, il reste un succès indéniable, avec presque 700 millions de téléchargements depuis sa sortie. Le jeu de Niantic continue d’attirer des joueurs et cela est principalement dû au fait que c’est un jeu qui ne cesse de recevoir des mises à jour et des nouveautés variées, comme les nouveaux événements qui auront lieu en septembre dans le jeu, où nous recevrons plusieurs monstres de poche provenant de Paldea dans Pokémon GO.

En réalité, l’arrivée des Pokémon de Pokémon Écarlate et Pourpre dans le jeu en réalité augmentée pour appareils mobiles a établi un nouveau record dans la franchise de The Pokémon Company, car Pokémon GO a atteint la quantité de 814 Pokémon disponibles. Autrement dit, en d’autres termes, et comme le rapporte Eurogamer, Pokémon GO est le jeu de la saga avec le plus de Pokémon, battant le précédent record détenu par Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune avec 807 espèces différentes.

En réalité, cette quantité de monstres de poche dans le jeu de Niantic s’explique en grande partie par le fait que depuis la huitième génération, les titres de la saga n’ont pas inclus le Pokédex complet, ce qui a poussé de nombreux joueurs à se plaindre de l’absence de certains Pokémon. En réalité, dans Épée et Bouclier, il semblerait qu’il ne manquait que environ 200 Pokémon. Dans tous les cas, si vous pensez que l’équipe de 814 Pokémon dans GO est déjà considérable, imaginez les chiffres que le jeu en réalité augmentée pourra atteindre avec le temps.

À ce sujet, il est probable qu’avec le temps, toutes les générations de Pokémon finissent par arriver dans le jeu de Niantic. Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, Pokémon GO est destiné à rester sur nos appareils mobiles pendant très longtemps et attirera de plus en plus de joueurs.

