Razer propose désormais ce contrôleur pour jouer sur les téléphones Android, et il coûte environ 50 euros sur Amazon

Le Razer Kishi est un dispositif idéal pour jouer sur mobile et également aux jeux Xbox via le jeu en cloud de Microsoft.

La manette Razer Kishi est en promotion sur Amazon

Le marché des jeux sur mobiles est l’un des plus réussis de l’industrie en termes de bénéfices, car il est même supérieur à celui des consoles et des ordinateurs à cet égard. Cependant, malgré ces revenus importants, jouer sur des appareils mobiles reste quelque chose d’inconfortable pour une grande partie des utilisateurs, raison pour laquelle il existe certains contrôleurs pour faciliter ce divertissement. Dans ce sens, la marque Razer dispose d’un dispositif parfait et bénéficie maintenant d’une promotion très attractive sur Amazon.

Nous parlons du Razer Kishi, une manette qui nous aide à rendre le jeu sur mobile beaucoup plus confortable pour les joueurs. Ce dispositif a un prix officiel de 119,99 euros sur leur site officiel, alors que récemment sur Amazon il était possible de le trouver à 109,99 euros, mais ce coût a diminué grâce à sa réduction de 55% sur le site mentionné. Si le prix recommandé sur le site qui est au centre de ce post est déjà plus abordable que le prix officiel, celui-ci a maintenant baissé de 60 euros.

La manette Razer Kishi pour Android est en promotion de 60 euros sur Amazon

Ainsi, avec cette réduction de 60 euros sur son prix habituel sur Amazon, la manette Razer Kishi pour Android coûte 49,99 euros sur Amazon grâce à cette offre plus que généreuse. N’oubliez pas qu’avec Amazon, où les acheteurs lui ont attribué une note globale de 4,2 étoiles, vous pouvez profiter de sa livraison rapide et gratuite, du moins si vous êtes client Amazon Prime.

La manette Razer Kishi pour smartphones Android offre une conception très ergonomique et est également pliable, ce qui la rend toujours plus facile à transporter. De plus, ce dispositif dispose d’une croix directionnelle et de joysticks analogiques, ce qui augmente la précision lors du jeu, ce qui est très important lorsque nous profitons de ce passe-temps et que l’utilisation habituelle du contrôle tactile est plus compliquée. Évidemment, il dispose également de 11 boutons qui nous permettent d’effectuer des actions rapidement.

Attention, car ce modèle de manette ne nous sert pas seulement à jouer à des jeux sur mobile, mais il est également compatible avec les titres Xbox. C’est-à-dire que ce dispositif est parfait pour jouer depuis le nuage via le célèbre Xbox Cloud Gaming, quelque chose que nous pouvons profiter à condition d’avoir l’application Game Pass pour smartphones Android et un abonnement actif à Game Pass Ultimate. Autrement dit, cette combinaison d’éléments est idéale pour jouer à Starfield sur mobile.

➡️ Voir l’offre Razer Kishi pour Android (Xbox)

D’autre part, gardez à l’esprit que cette manette peut être utilisée sur des smartphones de différentes tailles et sa réponse est immédiate, car elle se connecte via USB-C. Cependant, rappelez-vous que ce Razer Kishi n’est compatible qu’avec les téléphones utilisant Android et dispose d’un port USB de type C supplémentaire, qui sert à charger notre téléphone pendant que nous jouons. Cela dit, souvenez-vous que ce dispositif coûte actuellement 49,99 euros sur Amazon grâce à cette offre.

