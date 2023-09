Dépêche-toi, ils s’envolent : 61 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou en promotion pendant quelques heures

Profitez des offres de milieu de semaine du Play Store et obtenez 61 applications et jeux payants pour Android complètement gratuits ou à prix réduit.

Shadow of Death: Dark Knight est l’un des jeux payants que vous pouvez obtenir gratuitement, mais seulement pour une durée limitée !

Comme nous le faisons chaque mercredi depuis plusieurs mois, nous vous présentons aujourd’hui les meilleures offres du Google Play Store, des promotions qui vous permettront d’élargir votre catalogue avec plus de 61 applications et jeux payants pour Android que vous pouvez obtenir gratuitement ou à très bas prix.

Cette fois-ci, nous avons compilé pour vous un total de 61 applications et jeux payants qui sont gratuits ou en réduction de plus de 50 % dans la plupart des cas, mais n’oubliez pas que ces offres ont une durée limitée et que, dans quelques heures, elles reviendront toutes à leur prix initial.

Applications payantes pour Android gratuites

Determinante de la matriz Pro | Gratuit 0,50 euros

Gratuit Erom – Icon Pack | Gratuit 0,79 euros

Gratuit Prima Vista Sight Singing | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Abcba Pro | Gratuit 1,19 euros

Gratuit Futorum H4 Esfera digital | Gratuit 1,39 euros

Gratuit Equalizer – Bass Booster pro | Gratuit 1,99 euros

Gratuit At Ease Anxiety & Worry Relief | Gratuit 3,09 euros

Gratuit Cuánto puedo gastar? Premium | Gratuit 3,49 euros

Gratuit ProCam X (Cámara HD Pro) | Gratuit 5,00 euros

Gratuit TEFpad | Gratuit 5,95 euros

Gratuit Memorize: TOEFL Vocabulary | Gratuit 5,99 euros

Applications payantes pour Android avec réduction

PDF editor & PDF converter pro | 0,19 euros 0,29

0,19 euros Gold IconPack : LuXGold | 0,29 euros 1,99

0,29 euros Learn Python Programming [PRO] | 0,69 euros 1,39

0,69 euros Float It; Maestra Multitarea | 1,09 euros 2,39

1,09 euros Reproductor de video – OPlayer | 1,09 euros 4,69

1,09 euros PowerLine PRO Unlock | 1,49 euros 2,99

1,49 euros Mindroid PRO Unlock | 1,49 euros 2,99

1,49 euros Twilight Pro Unlock | 2,49 euros 4,99

2,49 euros Baby Sleep PRO | 2,49 euros 4,99

2,49 euros FV File Pro | 3,29 euros 6,49

3,29 euros Hydro Coach PRO: bebe agua | 3,49 euros 6,99

Jeux payants pour Android gratuits

Shuriken Jump | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Epic Heroes War – Premium | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Stickman Legends: Shadow War | Gratuit 0,79 euros

Gratuit DungeonMon! | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Infinity Dungeon! | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Infinity Dungeon 2! | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Coin Princess! | Gratuit 0,89 euros

Gratuit WeaponWar! | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Warriors’ Market Mayhem VIP | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Surface Trimino: aumentar el á | Gratuit 0,89 euros

Gratuit CARTOONITE Multiplayer Builds | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Space Survival: Supervivencia | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Shadow of Death: Dark Knight | Gratuit 1,09 euros

Gratuit The Weapon King VIP | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Cooking Quest: Las aventuras d | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Antonyms PRO | Gratuit 2,49 euros

Jeux payants pour Android en promotion

Mental Hospital VI (Horror) | 0,19 euros 1,99

0,19 euros The Room | 0,49 euros 1,09

0,49 euros Buff Knight: Offline Idle RPG | 0,89 euros 1,69

0,89 euros Aporkalypse – Pigs of Doom | 0,99 euros 1,99

0,99 euros The Room Two | 0,99 euros 2,29

0,99 euros Juegos De Palabras 100-en-1 | 0,99 euros 2,49

0,99 euros Save the Puppies Premium | 0,99 euros 2,99

0,99 euros Stormhill Mystery (Full) | 1,09 euros 4,99

1,09 euros Angelo and Deemon (Full) | 1,09 euros 4,99

1,09 euros The Room Three | 1,29 euros 4,49

1,29 euros The Room: Old Sins | 1,39 euros 5,49

1,39 euros 7Days: Offline Mystery Story | 1,89 euros 4,99

1,89 euros Argo’s Choice: Offline Game | 1,89 euros 4,99

1,89 euros Historia de una Empresa | 1,89 euros 4,99

1,89 euros Rotaeno | 1,99 euros 2,99

1,99 euros Underworld Office | 1,99 euros 4,99

1,99 euros Asesinatos en Budapest | 1,99 euros 4,99

1,99 euros Prune | 2,79 euros 4,59

2,79 euros Legend of Keepers | 4,89 euros 6,99

4,89 euros One Hand Clapping | 4,99 euros 9,99

4,99 euros COLLECTION of SaGa FF LEGEND | 9,99 euros 22,99

9,99 euros SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS | 9,99 euros 34,99

9,99 euros SaGa Frontier Remastered | 14,99 euros 29,99

