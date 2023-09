Starfield a été officiellement lancé aujourd’hui, mais a déjà dépassé les 2 millions de joueurs

Sans aucun doute, Starfield est aujourd’hui le sujet de conversation dans le monde du jeu vidéo, puisque c’est à ce moment-là que sa sortie officielle sur PC, Xbox Series X|S et Game Pass a eu lieu, faisant partie du premier lot de jeux du service dans le neuvième mois de l’année, sur consoles et ordinateurs. En réalité, nous vous avons déjà expliqué comment vous pouvez profiter de la nouvelle création de Bethesda depuis votre téléphone portable grâce au jeu en streaming de Microsoft et cela ne s’arrête pas là, puisque cette proposition spatiale nous apporte une nouvelle spectaculaire.

Depuis le 1er septembre dernier, de nombreux utilisateurs explorent déjà les étoiles lors de leur voyage spatial dans Starfield après avoir précommandé l’édition Premium ou Collector du jeu, ce qui leur donnait un accès anticipé. En effet, depuis ce premier jour d’accès anticipé et jusqu’à hier, la nouvelle création de Bethesda a réalisé un véritable exploit dans le monde des jeux vidéo, atteignant un nombre de joueurs plus que remarquable.

Based on our user sampling data so far, PlayTracker estimates #Starfield has far surpassed the 1M player milestone on both Steam and XBOX with just the Premium Edition buyers.

Sampling data comes in slowly, with a delay. Full launch is tomorrow, we’ll be watching the fireworks. pic.twitter.com/t9t3J7olbD

— PlayTracker (@PlayTrackerNet) 5 septembre 2023