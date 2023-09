Un téléphone portable ultrabon marché avec une qualité surprenante : caméra de 64 MP, Android 13 et une grande batterie pour 159 euros

Dessign différentiel, bon rendement, caméra principale de qualité et 2 jours d’autonomie dans un excellent achat pour moins de 200 euros.

Nous avons essayé ce téléphone portable et nous pensons qu’il a une très bonne qualité pour des raisons telles que son design différentiel.

Nous avons essayé de nombreux téléphones portables bon marché cette année, mais le realme C55 a été l’un de ceux qui nous a le plus positivement surpris. Nous aimons son design, ses bonnes performances, sa caméra principale et son autonomie, ainsi que son prix imbattable par rapport à ses concurrents. Il est sorti sur le marché au prix de 229 euros pour le modèle 6Go+128Go, mais sur AliExpress Store, il est disponible à seulement 159 euros.

C’est une véritable affaire de pouvoir acheter le realme C55 à ce prix, bien sûr, c’est l’une des meilleures options que vous avez en dessous de 200 euros. Un autre détail très positif est que, comme c’est AliExpress Store, l’expédition est effectuée depuis la France et prend très peu de temps, le tout sans avoir à payer un euro de plus. Si vous souhaitez acheter le realme C55 sur Amazon, vous devez prendre en compte qu’il n’est généralement pas sujet à de grandes offres.

Si le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est insuffisant pour vous, vous pouvez opter pour celui qui a 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Il est disponible dans le même store AliExpress Store pour 179 euros, tandis que chez PcComponentes et Ebay, il tourne autour des 200 euros. Une fois le prix précisé, voyons pourquoi ça vaut le coup de l’acheter pour sa qualité.

realme C55, un téléphone portable qui vous surprendra pour 159 euros

Commençons par parler du design de ce realme C55, car c’est vraiment l’un des aspects différenciateurs du téléphone. Nous avons pu l’analyser et nous le trouvons très beau, avec un dos de couleur noire avec des effets de gouttes de pluie qui est très attrayant. De plus, avec un poids de 190 grammes et une épaisseur de moins de 8 millimètres, c’est aussi un smartphone confortable à utiliser. La coque de protection est incluse dans la boîte, vous n’avez pas besoin de l’acheter séparément.

Nous laissons son design de côté pour nous concentrer sur son écran, avec une qualité suffisante pour voir le contenu sans aucun problème. Il s’agit d’un écran LCD de 6,72 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale de 680 nits. Selon nos tests, c’est un bon écran, vous pouvez l’utiliser sans problème pour regarder du contenu multimédia. Le lecteur d’empreintes digitales ne se trouve pas ici, mais sur le bouton d’alimentation sur le côté.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le MediaTek Helio G88, qui offre de bonnes performances pour la plupart des tâches. Pour un téléphone portable à seulement 159 euros, vous n’aurez aucun problème pour discuter, accéder aux réseaux sociaux ou utiliser l’application de la banque, en bref, pour une utilisation normale du téléphone. Si vous avez besoin de plus d’espace pour stocker vos photos, vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Faites attention, vous pouvez également utiliser le realme C55 pour prendre des photos de qualité, notamment avec son appareil photo arrière de 64 mégapixels. Les images capturées par cette lentille sont nettes et ont une bonne représentation des couleurs, vous les aimerez beaucoup. À l’avant, vous pouvez utiliser un appareil photo avant de 8 mégapixels pour les selfies et, attention, également pour le déverrouillage par reconnaissance faciale.

➡️ Voir l’offre realme C55

Attendez, car nous ne vous avons pas encore dit le meilleur du realme C55. Nous parlons de sa batterie de 5 000 mAh, qui atteint facilement 2 jours d’utilisation sans passer par le chargeur. Par conséquent, vous pourrez sortir de chez vous sans craindre de manquer de batterie dès le départ. Il est également très positif qu’il prenne en charge la charge rapide de 33W, cela signifie qu’il se charge complètement en un peu plus d’une heure.

Toutes ces données nous conduisent à une conclusion claire : le realme C55 offre une expérience de qualité supérieure à ce que l’on peut attendre d’un téléphone portable à seulement 159 euros. C’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter si vous recherchez un téléphone portable bon, beau et bon marché, il est difficile de trouver quelque chose de mieux pour le même prix. N’oubliez pas qu’il est en promotion à 159 euros sur AliExpress Store, mais seulement jusqu’au matin de ce samedi 9 septembre.

